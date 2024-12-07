感受東港迎王祭 360度劇場亮相

屏東縣王船文化館工程耗時近3年，12月27日開館，以東港辛丑、甲辰正科王船平安祭典為素材，360度沉浸式劇場將首度公開，為全台獨有王船文化展覽體驗，將觀眾帶入東港的日常，王船的歷史時代，與臨場感十足的迎王祭典現場。

屏縣府文化處指出，位於東港鎮的王船文化館展開布展、設施測試等作業。館內有東隆宮王船師傅建造典藏王船，還有1樓的沉浸式劇場，由策展人馮建彰率領團隊，以總長20公尺的環形螢幕，近5公尺高的挑高展場，演繹王船文化。

馮建彰說，劇場影片主題「生命的長河」，拍攝時間從2021辛丑正科王船祭典，橫跨至2024甲辰正科平安祭典，短短不到10分鐘，卻花近4年，出動超過10部攝影機大陣仗，包含空拍與360環景攝影的珍貴紀錄，蒐錄東港王船文化點滴。

馮建彰說，從珍貴畫面還原迎王祭典，更融入說故事情境。他邀請東港出身藝術家黃志偉合作，黃志偉也是東港七角頭轎班，從小到大受東港迎王影響，藉由他的旁白與創作將迎王祭典更加深刻化，「見證迎王不單只是信仰，更是一種情感」。

文化處表示，沉浸式劇場也有以動畫展現「諸羅縣志」中荷蘭戰艦在汪洋中驚見王船歷史，希望國家重要無形文化資產讓更多人體會並感同身受，即使從未到過迎王現場的民眾，也能透過科技藝術，沉浸式感受屏東迎王文化的內涵與震撼。