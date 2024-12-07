綠軍爭選高市長 中央釋利多助攻

高雄市長選情加溫，綠營參選者掛看板宣示參選決心及試水溫，林岱樺在最大行政區鳳山掛首面看板，主打振興商圈，邱議瑩出奇招放漫畫看板，許智傑、賴瑞隆也是隨處可見，迎戰藍營柯志恩。中央不斷釋出高鐵延伸屏東案等利多，力圖延續綠色執政。

民進黨黨內初選可能提早至明年底登場，爭取提名的立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑紛掛形象看板，僅勞動部前部長許銘春未跟進。立委柯志恩與議員合體的看板上月高掛，展現清新形象，綠營內部競爭白熱化且柯志恩來勢洶洶，交通部長陳世凱昨天到高雄參加高鐵延伸屏東路廊說明會，預定年底定案。

林岱樺公開徵求民眾提供自家牆面，昨在鳳山掛上第一面她與店家聯名看板。她說，父親林三郎曾任鳳山市長，鳳山是她成長之地與政治生涯起點，別具意義；三民街曾是著名佛具街，已擬定振興三山商圈經濟策略。

邱議瑩從原縣區跨入原市區，Q版看板只寫「高雄贏」三字，沒人名，動漫風營造神祕感，引起熱議。賴瑞隆主打黃色小鴨政績，當過新聞局及海洋局長，是花媽子弟兵。許智傑主打AI首都、科技高雄，看板放市長陳其邁合照，強調延續政績。

中央近來對高雄頻釋出重大投資與建設案，力拚延續綠色執政，其中高鐵延伸屏東路廊預定年底定案，鐵道局昨天在高雄辦第4場說明會，交通部長陳世凱親自與居民溝通，他分析，左營案在系統上會有很大的弱點，對行車效率有很大影響，優點是節省經費、工期較短；高雄案經費高一些，時程拉長一點，但對高雄市區整體發展有幫助，行車效率與系統的完整性跟安全性能有完整估計，對高鐵未來發展有相當大的幫助。

陳世凱說，若選擇高雄案，交通部會確保高雄車站與地下捷運營運不受影響，綠園道影響範圍降至5％。至於地方介意平面道路開挖對生活的干擾與拆遷問題，陳世凱承諾優先使用公有地，減少拆遷，即使拆遷也會從優訂補償標準。