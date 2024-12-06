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「高雄聖誕生活節」 邀日本14市職人美食擺攤

中央社／ 高雄6日電

「高雄聖誕生活節」20至23日連續4天在高雄中央公園登場，高市經發局宣布，21、22日將有日本最大美食活動「B-1Grand Prix」，14市職人美食攤位重現日式道地風味。

經發局長廖泰翔透過新聞稿表示，經過與日本台灣交流協會1年來回討論，終能邀請日本「B-1 GrandPrix」—日本最大的美食活動來到高雄舉辦。期待市民到現場用美食感受佳節，體驗親切又魅力非凡的日本城鎮在地美食。

日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史表示，日本「B-1 Grand Prix」被譽為「日本最大的振興城鎮活動」，在日本已舉辦12屆，是日本各地矚目的聯合宣傳活動，曾2天活動吸引數10萬人參與。

經發局說明，活動起源來自日本熱愛故鄉且積極推廣城市特色的地方有志人士，全日本串連萌生「B-1Grand Prix」市集大賞，透過在地人喜愛且驕傲的故鄉美食，宣傳專屬各城市的地方魅力。

「B-1 Grand Prix」市集活動還有「金筷子票選」的指標特色，購票民眾可以用官方發放的筷子，品嚐美食後投票給支持的城市，主辦單位將根據活動期間收集的筷子總重量，來頒發金獎、銀獎、銅獎的獲獎城市。

「2024高雄聖誕生活節 x B-1 Grand Prix」市集採統一販售點數票券方式（現場購買餐券，各攤位不收現金）；活動時間為21日下午2時30分至晚間9時，以及22日中午12時至晚間6時，地點在中央公園商圈（玉竹二街／近捷運中央公園站2號出口）。

搶攻年末節慶商機，各家餐飲、百貨也推出各式活動，餐廳Ukai-tei Kaohsiung近日推出冬季菜單，行政主廚今村高尚結合日式與法式料理，採用新鮮漁產和肉品。日系超市「平凡五金行」也引進日本知名清酒「獺祭」最新品牌「獺祭Blue」酒品。

日本台灣交流協會 美食 魅力

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