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南北竿海運2業者退出 連江縣逾半數航班暫無人接手

中央社／ 連江縣6日電

「大和」及「長億」2航運業者1日宣布退出南北竿海運經營，原營運的10航班由連江縣府公告募集有意願業者接手，但僅4班有航商申請。縣府表示，將持續協調，原則不會斷航。

連江縣交通旅遊局航運管理科長張萬生告訴中央社記者，「大和」及「長億」2間航運業者因船隻出售，從1日起停止南北竿海運固定航班，往返各5航班共計10航班的營運受到影響，縣府公告有意經營航班業者，於今天下午5時前均可檢附相關文件向交通部航港局北部航務中心提出申請。

交通部航港局北部航務中心主任何文智接受中央社記者採訪時表示，截至今天下午5時止，10航班中僅上午的4個航班有業者申請，南竿福澳港出發的中午12時、下午1時與下午2時等6航班尚未有業者提出申請，但只要航商有意願，隨時均可遞件，航港局皆會受理其申請。

連江縣政府交通旅遊局傍晚發布公告指出，已協調航商「南北海運」至10日為止，每日加開南竿福澳港往北竿白沙港上午9時、上午10時、下午1時、下午2時，以及白沙港上午9時30分、上午10時20分、下午1時30分、下午2時30分開往福澳港，每日共8航班。

北竿衛生所2日至4日因南北竿島際交通船異動，支援醫師看診時間縮短1小時，引起民眾不滿。

張萬生表示，異動前支援醫師固定搭乘中午12時30分白沙港至福澳港航班，雖經與船商協調結果，但船商受限於人力調度因素，導致此時段難以開船。

國民黨連江縣議員周瑞國接受中央社記者訪問指出，南北竿海運原為上午7時至晚間5時，每個小時至少1趟往返船班，此次異動影響層面廣，不僅支援醫師，包括民眾往返、觀光產業發展等都會造成一定衝擊，縣府在此事上過於被動，應積極盡速協調，減少對民眾不便。

對此，張萬生表示，目前南、北竿航線共有2間業者營運，針對無人申請時段，將再召集業者通盤協調可行做法，以不斷航為原則，盡可能讓「大和」及「長億」停航而空出來的時段都能有航商開航。

航港局 航班 醫師

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