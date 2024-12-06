高雄人喊高鐵南延案「拒絕拆遷」 陳世凱承諾想辦法

高鐵延伸屏東路廊預定年底定案，鐵道局今日舉辦第4場說明會，交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君和多名民代出席，雖然高雄方案在工程建設和地方發展上有眾多優點，但地方民眾仍介意平面道路開挖對生活的干擾與拆遷問題，陳世凱承諾優先使用公有地，窮盡技術減少拆遷，從優比照既有拆遷規定。

目前高鐵延伸屏東路廊分為「高雄方案」和「左營方案」，前者駛入市區並在高雄車站設站點，往鳳山延伸後接至屏東六塊厝，而後者是左營站沿著高屏二快下方直接至屏東，今日說明會結束後，預計年底就確定路廊方案。

經評估左營方案會形成左營基地系統弱點，延伸路線遭大幅受限，一小時單向最多2班車，限制環島高鐵長遠發展，涉及的機電改建需用極大工程代價；而高雄方案能運用左營站尾軌延伸，往屏東可使用左營站3個月台6股道運轉，且無叉出點、分線過軌運轉和占用西部高鐵營運主正線運轉，就系統永續營運而言為較佳方案。

目前高雄方案在高雄車站周邊原本明挖段2.8公里，經鐵道局評估可縮短至2.4公里，中華三路和民族路平面車道有機會不開挖；另外市區的綠園道全長87%、面積95％也不受開挖影響，此外高雄車站已預留高鐵月台空間，許多專家、學者都認為高鐵進入高雄車站能結合都市更新，成為南高雄翻轉契機。

三民區住戶表示，鐵路地下化才完工，許多人當年被工程吵得精神耗弱，這次高鐵工程再進市區，不希望再過挖地吵雜的日子，尤其先前傳出拆遷達200多戶，「拒絕拆遷！已經受苦20年，不想要二次傷害，再受苦10年」，並質疑未來高雄站是否有明確效益？施工期應同時兼顧周圍重劃區開發，建設地下連通道。

住在鐵道三街的住戶要求，未來拆遷戶需要考量原地重建和租金補貼，若不願安置者，應以不低於市價價購，不願久候等完工原地重建者，應先另地重建同地坪透天，並將高雄車站的都市更新和車站一體化做完整考量，建構「車站成」構想，也要與居民建立對話平台，將施工計劃透明公開。

多數民眾都希望高雄市區能設高鐵站，但希望交通部在說明會現場能直接提供明挖段確切地點、拆遷評估數量和交通影響情形。交通部長陳世凱說明，目前仍在陸郎選擇階段，後續細部規劃、環境評估才會有確定配套措施，屆時都會一一向民眾說明，高雄方案確定後會加速推動後續規劃和建設作業。