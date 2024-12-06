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高鐵南延高雄案呼之欲出 陳世凱：綠園道影響範圍僅5％

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
交通部長陳世凱表示，高鐵南延路線若選高雄案，經費高一些，時程拉長一點，但對高雄市區整體發展有幫助。記者宋原彰／攝影
交通部長陳世凱表示，高鐵南延路線若選高雄案，經費高一些，時程拉長一點，但對高雄市區整體發展有幫助。記者宋原彰／攝影

高鐵延伸屏東路廊預定年底定案，行經高雄車站的高雄案呼之欲出，交通部長陳世凱今晚參加三民區說明會。陳表示，若選定高雄案，已完工的高雄車站頂棚及旁邊兩棟建築物不受影響，也不會影響地下捷運營運，綠園道影響只有5％，現在談拆遷數量與範圍言之過早。

鐵道局今晚在科工館舉辦第4場三民區說明會，三民區也是預估可能會有最多拆遷戶的行政區，交通部長陳世凱南下高雄與居民面對面溝通，說明會開始前先接受媒體聯訪。

陳世凱表示，左營案在系統上會有滿大的弱點，整個行車效率也有滿大影響，左營至屏東可能1小時只有兩班車，優點是經費較節省，工期也較短；高雄案經費高一些，時程拉長一點，但對高雄市區整體發展有幫助，行車效率與系統的完整性跟安全性能有完整估計，對高鐵未來發展有相當大的幫助。

很多人關心即將完工的高雄車站與捷運營運是否受影響。陳世凱表示，未來若選擇高雄案，交通部會確保高雄車站與地下捷運營運不受影響，另外車站頂棚與建築物（商業大樓、旅館大樓）也不會受影響，綠園道影響範圍降至5％。

高鐵施工，很多民眾擔心住家會面臨拆遷。陳世凱說，高鐵現在仍在選擇路線階段，尚未進入細部規畫，談那些地方拆遷或影響還太早，沒辦法跟大家講，依現在技術及旁邊還有一條道路可使用，會設法讓拆遷戶降至最低，後續安置也會用最好方式與地方溝通。

陳世凱說，今天說明會地點在市中心、火車站周邊，也是這次高鐵南延若選高雄案影響比較大的區域，根據前幾場各區意見，大家對於高雄整體有期待，對於工程是否造成的影響，大家都很在意，交通部跟市府有密切溝通與配合，無論哪個方案，希望讓工程對民眾影響降至最低。

鐵道局今晚在科工館舉辦第4場說明會，此處也是預估可能會有最多拆遷戶的區域，交通部長陳世凱南下高雄與居民面對面溝通。記者宋原彰／攝影
鐵道局今晚在科工館舉辦第4場說明會，此處也是預估可能會有最多拆遷戶的區域，交通部長陳世凱南下高雄與居民面對面溝通。記者宋原彰／攝影

交通部長 陳世凱 高鐵

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