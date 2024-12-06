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金門向陸客招手 參展「福建旅遊交易會」推展觀光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2024年「福建旅遊交易會」今天在福州海峽國際會展中心盛大開幕，金門縣府由參議呂清福率領觀光處副處長董雲馨、金門縣旅行商業同業公會及業者組成參展團隊，成功提升金門在福建旅遊市場的能見度。圖／縣府提供
2024年「福建旅遊交易會」今天在福州海峽國際會展中心盛大開幕，金門縣府由參議呂清福率領觀光處副處長董雲馨、金門縣旅行商業同業公會及業者組成參展團隊，成功提升金門在福建旅遊市場的能見度。圖／縣府提供

2024年「福建旅遊交易會」今天在福州海峽國際會展中心盛大開幕，金門縣政府也應邀參展，積極推廣金門的觀光魅力及特色產品，金門縣府由參議呂清福率領觀光處副處長董雲馨、金門縣旅行商業同業公會、金門縣觀光特產協會及7家業者，共24人組成參展團隊，透過全方位的行銷策略，成功提升金門在福建旅遊市場的能見度。

據了解，自2024年9月27日福建居民恢復申請來金門旅遊簽注政策實施以來，金門的旅遊市場持續升溫，截至12月1日，已有超過2萬名大陸旅客造訪金門，假日小三通船班的平均載客率接近九成，並於11月24日創下單日6235人次的新高。大批陸客穿梭於金門大街小巷，品嘗地方美食、選購特色特產，讓金門重現熙熙攘攘的旅遊景象。

縣府在展會中設置了「金門展館」，展館內不僅展示了金門的特色文化與自然景觀，還推出多項吸睛活動。其中，金門高粱酒試飲活動由金酒公司主導，濃郁的酒香吸引眾多參觀者排隊品嚐，品酒後的好評如潮，展館內的特色展銷區展示了一條根、牛肉乾及免稅商品等金門特產，吸引大量參觀者駐足體驗，讓金門的地方特色產品更深入人心。

為了方便福建居民了解金門旅遊資訊，縣府與金門縣旅行商業同業公會在展會現場設置旅遊諮詢台，提供關於金門美食、住宿、交通與購物的全方位介紹，並宣傳「金門行動旅服QR-CODE」。該QR-CODE可讓有意來金門旅遊的民眾快速查詢相關資訊，協助提前規劃行程。為吸引更多參觀者互動，縣府特別準備金門特色小禮品贈送，展現金門人的熱情好客。

縣府觀光處指出，此次參與福建旅遊交易會，不僅加強了金門在福建市場的曝光度，更為金門觀光業注入新動能。縣長陳福海以「超前部署」為核心理念，結合「活動+旅遊」、「文化+旅遊」與「研學+旅遊」等創新模式，吸引更多大陸旅客體驗金門的深度魅力。

2024年「福建旅遊交易會」今天在福州海峽國際會展中心盛大開幕，金門縣政府也應邀參展，積極推廣金門的觀光魅力及特色產品。圖／縣府提供
2024年「福建旅遊交易會」今天在福州海峽國際會展中心盛大開幕，金門縣政府也應邀參展，積極推廣金門的觀光魅力及特色產品。圖／縣府提供
2024年「福建旅遊交易會」今天在福州海峽國際會展中心盛大開幕，金門縣政府也應邀參展，並成功吸引福建居民的關注。圖／縣府提供
2024年「福建旅遊交易會」今天在福州海峽國際會展中心盛大開幕，金門縣政府也應邀參展，並成功吸引福建居民的關注。圖／縣府提供

福建 金門 魅力

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