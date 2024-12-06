台電金門區處歲末關懷弱勢 送暖發放慰問金
台灣電力公司金門區營業處長期關懷弱勢，今天上午由處長顏國俊率領幹部一同前往金門多個社會團體及弱勢家庭進行寒冬送暖，除了辦理關懷活動外，也進行節約能源推廣，落實全民節約能源行動。
此次關懷活動針對多個弱勢族群，包括金門縣身心障礙者家長協會、縣立福田家園及松柏園等社會團體，為每個團體送上慰問金2萬元；同時，還深入探訪5戶急難家庭，每戶致贈6千元；5戶低收入家庭及5戶老人與殘障家庭，各戶贈送2千元，活動總計發放慰問金12萬元。透過實際行動，營業處了解受助者的家庭狀況，並向他們宣導用電安全及節能知識，強調節約能源對日常生活與環境的重要性。
顏國俊表示，歲末年終本是溫暖歡聚的時刻，但仍有部分鄉親因遭逢意外或經濟困境而需要外界的幫助，透過此次愛心公益活動，營業處希望拋磚引玉，激勵更多企業和社會人士參與其中，共同幫助弱勢族群，他呼籲大家善盡社會責任，凝聚更多愛心資源，讓需要幫助的人感受到來自社會的支持與關懷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言