台電金門區處歲末關懷弱勢 送暖發放慰問金

台灣電力公司金門區營業處長期關懷弱勢，今天上午由處長顏國俊率領幹部一同前往金門多個社會團體及弱勢家庭進行寒冬送暖，除了辦理關懷活動外，也進行節約能源推廣，落實全民節約能源行動。

此次關懷活動針對多個弱勢族群，包括金門縣身心障礙者家長協會、縣立福田家園及松柏園等社會團體，為每個團體送上慰問金2萬元；同時，還深入探訪5戶急難家庭，每戶致贈6千元；5戶低收入家庭及5戶老人與殘障家庭，各戶贈送2千元，活動總計發放慰問金12萬元。透過實際行動，營業處了解受助者的家庭狀況，並向他們宣導用電安全及節能知識，強調節約能源對日常生活與環境的重要性。