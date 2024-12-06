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澎湖村里資源回收站建功 爭取淨零碳排典範島嶼

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖「村里菊寶種子資源回收站」今年回收143公噸回收物，縣長陳光復今天表揚10處村里資源回收站，鼓勵全民加入環保志工行列，從垃圾減量與分類開始，爭取第一座淨零碳排典範島嶼。

陳光復指出，縣府自民國105年啟動「菊寶種子資源回收站」計畫，全縣目前已設置15處村里回收站，為居民提供便利回收服務，讓民眾能妥善分類回收物品；再前往回收站兌換衛生粉等日常用品，不僅提升資源再利用率，還有效改善環境衛生，營造更乾淨、更舒適生活環境。

陳光復表示，資源回收是一項將廢棄物轉化為有價資源創新工作，今天頒獎表揚使用獎框正是以海洋廢棄物回收再製而成，展現環保理念實踐。

陳光復以日本、德國等先進國家為例，垃圾回收率高，將廢棄物再生為有價產品，不僅減少垃圾量，也降低垃圾焚化壓力，希望全民參與，讓澎湖不僅是世界最美麗海灣，更是第一座淨零碳排的典範島嶼。

澎湖縣環保局表示，澎湖「村里菊寶種子資源回收站」，今年迄今舉辦137場資源回收活動，累計回收約143公噸可回收物，成效顯著；今年也首次辦理資收站分級評選，有馬公光明、嵵裡、朝陽、前寮，湖西龍門、湖西、鼎灣、湖東、南寮和西嶼竹灣等10個村里獲特優，各村里長接受表揚。

澎湖縣 資源回收 陳光復

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