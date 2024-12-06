搶許智傑地盤？林岱樺首面競選看板選鳳山：我在地成長

有意角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺今日在鳳山區掛上首面競選看板；她日前以公開徵求的方式，希望各地民眾提供自家牆面或招牌，收到不少支持者表達意願，她說自己在鳳山成長，鳳山是她政治生涯起點，在鳳山掛上看板別具意義，也提出振興「三山（鳳山、旗山、岡山）商區」經濟的3策略。

林岱樺說，她從11月5日開始徵求各地民眾提供免費看板，受到很多支持者熱情回響，其中這間佛具行第一時間致電表達意願，加上鳳山是她成長、政治起步的地方，因此選擇這處作為她首面看板地點；她強調會重振鳳山的光榮，帶動鳳山周邊「三山（鳳山、旗山、岡山）商區」經濟，促使人潮回流。

「鳳山是家父（林三郎）、前鳳山市長的服務地區，父親曾告訴我，政治人物若不能替人民解決問題，就沒有存在必要！」林岱樺說，她擔任24年、7屆立委都是站在基層民眾角度，因此她提出振興三山商圈3策略，包括美化商圈環境、串聯商圈行銷和陪伴商圈數位轉型，尤其鳳山三民街是著名佛具街，連接大東商圈、中華街商圈、中山路商圈，她都會一併關心。

林岱樺說，「目前為止所有科學民調都顯示，高雄市民最期待岱樺來延續高雄的進步」，未來民進黨初選的民調也是用科學民調，而網路名調具有同一人重覆投票的特性，還是要以科學民調數據為主；外界擔心黨中央沒收初選，她則說會堅定相信賴清德主席不會沒收民調，她此次透過公開徵求看板的方式，也是呼應賴清德「民生優先」理念，用最樸實方式宣揚自己的理念。

這次提供自家佛具店招牌作為林岱樺看板的蘇姓老闆說，鳳山家具街遇到環境變化，生意受影響，但林委員不定時關心，傾聽他們訴求，也會提出未來藍圖，平時就能看到委員的用心態度，過去也看能到老市長的良好政績如地下道清淤、鳳山巡訪等，相信林身為是政治長青樹，一定知道如何為地方挹注中央資源。