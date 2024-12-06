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屏東王船文化館將開館 360度沉浸式劇場體驗迎王震撼

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣王船文化館以360度沉浸式環形劇場，完整呈現迎王文化的震撼與感動。圖／縣府提供
屏東縣王船文化館以360度沉浸式環形劇場，完整呈現迎王文化的震撼與感動。圖／縣府提供

屏東縣王船文化館工期耗時近3年，將於12月27日開館，以東港辛丑、甲辰正科王船平安祭典為素材的360度沉浸式劇場將首度公開，為全台獨有的王船文化展覽體驗，帶觀眾進入東港王船的歷史世界，體驗臨場感十足的迎王祭典現場。

文化處指出，王船文化館內主要亮點，除了由東隆宮王船師傅建造典藏王船，還有一樓的沉浸式劇場，特邀擅長展演設計的策展人馮建彰專業團隊，以總長20公尺的環形螢幕，近5公尺高的挑高展場，演繹王船文化。

馮建彰說，劇場影片主題為「生命的長河」，拍攝時間自2021年辛丑正科至2024年甲辰正科平安祭典。影片雖短短不到10分鐘，卻花了近4年時間，其間出動超過10部攝影機，包含空拍與360環景攝影的珍貴紀錄，完整蒐錄東港王船文化的點滴。

馮建彰也邀請東港出身的藝術家黃志偉合作，黃是東港七角頭轎班，從小到大參與東港迎王並深受影響，藉由他的旁白與創作可讓影片更加深刻，也讓影片不只是影片，更融入說故事情境，而東港迎王不僅是信仰，更是一種情感。馮建彰說，「除了影像，沒有一個感動、充滿人文味與有共鳴的故事是不行的。」

文化處表示，沉浸式劇場以360度影像，讓觀眾感受如同身臨現場的震撼，也以動畫展現《諸羅縣志》中荷蘭戰艦在汪洋中驚見王船的歷史。希望透過這種方式，保存這項國家重要無形文化資產，也讓從未到過迎王現場的民眾，透過當代科技沉浸式體驗，感受其文化的內涵。

屏東縣王船文化館以360度沉浸式環形劇場，完整呈現迎王文化的震撼與感動。圖／縣府提供
屏東縣王船文化館以360度沉浸式環形劇場，完整呈現迎王文化的震撼與感動。圖／縣府提供
屏東縣王船文化館以360度沉浸式環形劇場，完整呈現迎王文化的震撼與感動。圖／縣府提供
屏東縣王船文化館以360度沉浸式環形劇場，完整呈現迎王文化的震撼與感動。圖／縣府提供
屏東縣王船文化館以360度沉浸式環形劇場，完整呈現迎王文化的震撼與感動。圖／縣府提供
屏東縣王船文化館以360度沉浸式環形劇場，完整呈現迎王文化的震撼與感動。圖／縣府提供

影片 東港 王船

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