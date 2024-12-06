金門國家公園公廁大改造 融合藝術與自然成景觀亮點

內政部國家公園署金門國家公園管理處自去年起著手推動園區公共廁所改善計畫，希望提升公共設施品質，結合通用設計、環保理念及藝術元素，近期將金門自然生態及太武山十二奇景融入乳山及太武山公廁景觀營造，帶給使用人一新耳目的驚奇與感動，廣受好評。

金管處表示，優先針對遊客服務量大的景點公廁進行改造，迄今已完成中山林入口停車場公廁、中山林兒童遊憩區公廁、乳山故壘前公廁、小徑特約茶室公廁、太武山停車場公廁及烈嶼遊客中心公廁等6座公廁的設計改善。此次改造重點包括地坪平整化、增設親子廁間及完善無障礙設施，讓設施更具包容性，滿足不同族群需求。同時，金管處引入污水導入下水道系統工程，展現環保與水資源永續管理的承諾。

除了功能性的升級，金管處更邀請在地藝術家參與環境美化，將金門自然生態與文化特色融入設計中。例如，乳山公廁牆面以栗喉蜂虎、水獺、鸕鶿等金門代表性動物為主題創作浮雕，而太武山公廁則以「十二奇景」與「毋忘在莒」郵票元素為設計亮點，將廁所打造成兼具美感與文化意涵的空間。