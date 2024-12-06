快訊

愛到飛蛾撲火！「這些星座」一生轟轟烈烈…瓊瑤、中山美穗星座都上榜

快訊／日本女星中山美穗過世…倒臥家中浴室亡 享年54歲

專訪張艾嘉：曾一天吃十幾顆藥 直到學會用減法過日子

金門國家公園公廁大改造 融合藝術與自然成景觀亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金管處自去年起著手推動園區公共廁所改善計畫，希望提升公共設施品質，結合通用設計、環保理念及藝術元素。圖／金管處提供
金管處自去年起著手推動園區公共廁所改善計畫，希望提升公共設施品質，結合通用設計、環保理念及藝術元素。圖／金管處提供

內政部國家公園署金門國家公園管理處自去年起著手推動園區公共廁所改善計畫，希望提升公共設施品質，結合通用設計、環保理念及藝術元素，近期將金門自然生態及太武山十二奇景融入乳山及太武山公廁景觀營造，帶給使用人一新耳目的驚奇與感動，廣受好評。

金管處表示，優先針對遊客服務量大的景點公廁進行改造，迄今已完成中山林入口停車場公廁、中山林兒童遊憩區公廁、乳山故壘前公廁、小徑特約茶室公廁、太武山停車場公廁及烈嶼遊客中心公廁等6座公廁的設計改善。此次改造重點包括地坪平整化、增設親子廁間及完善無障礙設施，讓設施更具包容性，滿足不同族群需求。同時，金管處引入污水導入下水道系統工程，展現環保與水資源永續管理的承諾。

除了功能性的升級，金管處更邀請在地藝術家參與環境美化，將金門自然生態與文化特色融入設計中。例如，乳山公廁牆面以栗喉蜂虎、水獺、鸕鶿等金門代表性動物為主題創作浮雕，而太武山公廁則以「十二奇景」與「毋忘在莒」郵票元素為設計亮點，將廁所打造成兼具美感與文化意涵的空間。

金管處表示，這項改造計畫不僅提升了公廁的使用體驗，更希望改變民眾對公共廁所的既有印象，使其成為文化與自然的展示場域。太武山與乳山公廁開放後，遊客對其結合生態與藝術的創新設計給予高度肯定，並期待未來有更多友善公廁亮相。

金管處將太武山十二奇景融入乳山及太武山公廁景觀營造，帶給使用人一新耳目的驚奇與感動，廣受好評。圖／金管處提供
金管處將太武山十二奇景融入乳山及太武山公廁景觀營造，帶給使用人一新耳目的驚奇與感動，廣受好評。圖／金管處提供
金管處將水獺金門自然生態等景觀營造帶進公廁，帶給使用人一新耳目的驚奇與感動，廣受好評。圖／金管處提供
金管處將水獺金門自然生態等景觀營造帶進公廁，帶給使用人一新耳目的驚奇與感動，廣受好評。圖／金管處提供

公廁 通用設計 金門

延伸閱讀

盼發展金門金融 立院財委會赴金座談探討做法

雙喜臨門 金門航空站獲空側認證及績優公廁特優肯定

金門航空站獲空側認證 續提供安全便捷服務

法式風格公廁成為網紅打卡熱點 嘉市in89影城公廁獲全國特色公廁獎

相關新聞

高雄輕軌路口事故多「要設升降柵欄？」 各方看法不一

高雄輕軌今年初成圓後，沿線路口已發生26件交通事故，捷運局設置多項警示預防設施和防碰撞系統被質疑成效差，議員建議應設置路...

屏東王船文化館將開館 360度沉浸式劇場體驗迎王震撼

屏東縣王船文化館工期耗時近3年，將於12月27日開館，以東港辛丑、甲辰正科王船平安祭典為素材的360度沉浸式劇場將首度公...

金門國家公園公廁大改造 融合藝術與自然成景觀亮點

內政部國家公園署金門國家公園管理處自去年起著手推動園區公共廁所改善計畫，希望提升公共設施品質，結合通用設計、環保理念及藝...

屏東市和生市地重劃區3棵50年老樟樹移植 挺過3颱延續居民回憶

屏東市和生市地重劃區今年初開工，面積約7.3公頃的重劃區預計2025年初完工。工程期間發現重劃區內有3棵樹齡超過50年的...

南高屏TPASS推出「90天季票服務」 減少民眾購票次數

南高屏TPASS月票在去年4月推出後，銷售數突破每月8萬張，但不少民眾反應每月都要重新購買很不方便，希望有長時間方案，高...

福爾摩沙馬戲團高雄巡演 首場明晚岡山登場

高雄立委賴瑞隆10年催生黃色小鴨展覽，近日再度促成福爾摩沙馬戲團（FOCA）到高雄各區巡迴展演，首場演出明天（7日）晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。