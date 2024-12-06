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屏東市和生市地重劃區3棵50年老樟樹移植 挺過3颱延續居民回憶

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東市和生市地重劃區今年初開工，區內有3棵樹齡超過50年的樟樹，因是當地重要回憶，決定移植至區內新公園。圖／縣府提供
屏東市和生市地重劃區今年初開工，區內有3棵樹齡超過50年的樟樹，因是當地重要回憶，決定移植至區內新公園。圖／縣府提供

屏東市和生市地重劃區今年初開工，面積約7.3公頃的重劃區預計2025年初完工。工程期間發現重劃區內有3棵樹齡超過50年的樟樹，因是當地重要回憶，決定移植至區內新公園。今年3個颱風襲擊台灣，所幸移樹老樹頂過強風豪雨依舊健在。

和生市地重劃區位於屏東市新生社區，坐落萬年溪與殺蛇溪匯流處及省道台1、台3線、台27線重要交通節點處，為屏東市門戶。總面積約7.3公頃，重劃住宅區約4.99公頃、公園用地及道路用地約2.32公頃，公共設施占1/3。

重劃區規畫管線地下化，打造都市綠肺及水岸景觀公園，主要工程包括道路、側溝、公園、綠地、滯洪設施，及汙水下水道、電力、電信、寬頻、自來水、瓦斯管線系統，預計2025年初完工。

工程規畫初期清查場域時，即發現有3棵樹齡超過50年的樟樹，與當地里長與耆老訪談表示，這幾棵老樹是當地標的物，也是許多居民生活的記憶，決定進行移植至區內新公園場址，過程中也特別注意老樹狀態與附近生態環境保護。

老樹今年經歷凱米、山陀兒、康芮3個颱風摧殘後依然健在。移植至新址後，除了讓當地居民記憶能夠延續外，對於區域內的生物多樣性的生物指標也很有幫助，居民也希望這些珍貴的老樹能在新環境中持續茁壯成長。

屏東市和生市地重劃區今年初開工，區內有3棵樹齡超過50年的樟樹，因是當地重要回憶，決定移植至區內新公園。圖／縣府提供
屏東市和生市地重劃區今年初開工，區內有3棵樹齡超過50年的樟樹，因是當地重要回憶，決定移植至區內新公園。圖／縣府提供

屏東 重劃區 颱風

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