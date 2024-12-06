高雄輕軌路口事故多「要設升降柵欄？」 各方看法不一
高雄輕軌今年初成圓後，沿線路口已發生26件交通事故，捷運局設置多項警示預防設施和防碰撞系統被質疑成效差，議員建議應設置路口柵欄遮斷器，不但提升輕軌行駛速度，更有效減少事故率；捷運局回應，輕軌因行駛車速低、班次密，考量對平面交通影響，暫未規劃遮斷器。
高雄輕軌106年僅有2件交通事故，去年已達22件事故，今年路線成圓後，截至10月已發生26件事故；高市議員郭建盟表示，目前透過降低行駛車速、設置科技執法及號誌、車聯網「智慧路口防碰撞系統」和聘用義交來降低事故率，直言「高雄投入防制輕軌肇事的成本是否符合成本效益？到底設遮斷器是不可討論的禁忌？」
高雄輕軌為非獨立專用路權的B型路權系統，與地面交通部分隔離，與行人、汽機車共用部分平面道路；臉書「高雄好過日」曾指，世界上B型路權輕軌原則上是路面交通一環，依燈號行駛、不設柵欄，高市捷運局也曾說柵欄升降需耗時2至3分鐘，拉長民眾等待時間，且輕軌列車短，平均7至10秒通過，柵欄不符現狀需求。
但「高雄好過日」也說，歐美日有平面輕軌部分區間設為A型路權，有絕對優先通過權並設遮斷器，該遮斷器不使用傳統平交道觸動方式，而用RFID tag（無線射頻識別電子標籤），輕軌行駛過感應點即觸動，列車通過後收起，配合輕型單臂柵欄收合只要2至3秒，路口封閉時間不會改變。
許多民眾認為輕軌路口設置柵欄遮斷器後，列車經過時不須因防衛駕駛而減速，可減少列車在行進間速度忽快忽慢、忽停忽動，犧牲乘客舒適度，「如果設立柵欄能讓輕軌以正常速度通過，又能保護用路人安全，應該要增設」。
郭建盟舉例，澳洲的輕軌設置平交道和阻斷器，平均每次柵欄升降時間為45秒，幾乎等同於民眾等待高雄輕軌經過路口的時間；捷運局應優先考量在行人常穿越的輕軌路口設較短的阻斷器，讓民眾看見柵欄就「直覺式」停等，減少事故發生率。
捷運局回應，高雄輕軌已建置多種警示預防設施，包含警告標誌、標線、黃色舖面、聲光號誌等，且增設箭頭燈及可變資訊標誌CMS，提醒用路人左右轉時機，另分析輕軌碰撞事件皆因民眾違規闖越造成，故規劃路口科技執法設備，此外台鐵列車通過路口車速較快、所需煞車距離較長，依法須設置遮斷器，輕軌因車速低、班次密，考量對平面交通影響，目前仍未規劃設置遮斷器柵欄。
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