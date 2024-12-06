南高屏TPASS推出「90天季票服務」 減少民眾購票次數

南高屏TPASS月票在去年4月推出後，銷售數突破每月8萬張，但不少民眾反應每月都要重新購買很不方便，希望有長時間方案，高雄市為此規劃推出南高屏「通勤季票服務」，購買一次能連續使用90天，現行399和999元兩種方案，民眾在購買季票時須一次繳完3個月費用。

目前高雄TPASS月票每個月銷售超過8萬張，較去年初次推出時成長8倍以上，交通局量南高屏三縣市幅員遼闊，為提供民眾購票服務更多元的選擇，針對長期搭乘公共運輸的民眾推出TPASS 399及999「季票服務」，可減少民眾購票次數，買一次就可連續使用90天。

許多通勤族反映每個月都需要購買月票，希望有天數較長的方案，高雄市府與MeNGo團隊合作開發季票；交通局表示，MeNGo月票平台服務，是全台唯一全會員制服務，高雄TPASS月票更獲交通部調查全國TPASS使用滿意度的第一名，非常感謝市民朋友支持。

交通局日前也與一卡通公司合作開發iPASS MONEY APP線上買票服務功能，民眾透過手機就能完成續購(原方案)、新購各種月票方案及退票等3大功能，免出門就可以買月票。