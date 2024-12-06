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福爾摩沙馬戲團高雄巡演 首場明晚岡山登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
福爾摩沙馬戲團（FOCA）到高雄各區展開巡演，首場演出明天（7日）晚上6點30分在岡山河堤公園登場。圖／立委賴瑞隆服務處提供
福爾摩沙馬戲團（FOCA）到高雄各區展開巡演，首場演出明天（7日）晚上6點30分在岡山河堤公園登場。圖／立委賴瑞隆服務處提供

高雄立委賴瑞隆10年催生黃色小鴨展覽，近日再度促成福爾摩沙馬戲團（FOCA）到高雄各區巡迴展演，首場演出明天（7日）晚上6點30分在岡山河堤公園登場，歡迎大人、小孩一起走入神話世界冒險犯難。

FOCA是台灣第一個專業的當代馬戲團，成立14年，已在全球23個國家演出超過上千場次。立委賴瑞隆指出，本場演出劇目是「潘朵拉的盒子」，借鏡希臘神話中潘朵拉寶藏內保留的最後一樣東西，那就是「希望」，整合雜耍、特技、舞蹈呈現在這趟特別的旅程中。

賴瑞隆說，他過去曾擔任高雄市政府新聞局長，成功爭取黃色小鴨來台的首站策展，去年舉辦7場黃色小鴨氣墊城堡活動也很受歡迎，所以許多小朋友喊他「小鴨爸爸」，今年也進一步邀請到FOCA舉辦小鴨爸爸的馬戲派對，邀請大小朋友共襄盛舉。

服務處說明，「小鴨爸爸的馬戲派對」12月7日（六）晚上6點30分在岡山河堤公園迎賓廣場開演，活動結合馬戲團劇場、氣球泡泡互動等活動，免費入場，邀請市民朋友闔家觀賞，準備迎接嶄新的2025年。詳情可見賴瑞隆粉絲專頁。（https://ppt.cc/fVtOBx

朋友 賴瑞隆

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