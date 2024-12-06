中山高末端兩側機慢車專用道明封閉 實施道路清掃作業
國道1號高速公路末段兩側機慢車專用道7日封閉，實施道路清掃。高市環保局表示，環境清理期間，務必遵守交管人員導引，並依現場指示牌減速改道通行。
環保局指出，國道1號高速公路末端兩側機慢車專用道，為鳳山區往返前鎮區交通要道，因車流量大、路寬不足，不易進行道路清掃工作，清潔隊員值勤時更是險象環生。為維護隊員安全，周六早上6時至10時，封閉雙向機慢車專用道，清掃路面，請機慢車駕駛人提前改道行駛。
封閉管制範圍，北向機慢車道高架橋包括前鎮區明正一街至鳳南一路，以及南向機慢車道高架橋、即鳳山區三商街至衙慶三街。環保局並規畫每3個月清掃一遍，視髒亂情形隨時調整，籲用路人共同維護道路整潔，勿因一時方便隨意丟棄垃圾到路面，違者將依廢棄物清理法27條規定裁處1200至6000元罰鍰。
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