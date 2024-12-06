中山高末端兩側機慢車專用道明封閉 實施道路清掃作業

國道1號高速公路末段兩側機慢車專用道7日封閉，實施道路清掃。高市環保局表示，環境清理期間，務必遵守交管人員導引，並依現場指示牌減速改道通行。

環保局指出，國道1號高速公路末端兩側機慢車專用道，為鳳山區往返前鎮區交通要道，因車流量大、路寬不足，不易進行道路清掃工作，清潔隊員值勤時更是險象環生。為維護隊員安全，周六早上6時至10時，封閉雙向機慢車專用道，清掃路面，請機慢車駕駛人提前改道行駛。