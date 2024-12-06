影／巨無霸「招財貓」太麻里冒出頭！ 萌到連土地公都喜歡

台東太麻里福興宮有1隻超巨大招財貓，萌度爆表，有照片上傳網路後，吸引不少遊客及貓迷尋找。有遊客甘願請假來找貓咪，找到時忍不住開心說，「太可愛了！值得。」有信徒則說，「土地公也喜歡這隻招財貓」。

發起人之一的太麻里福興宮主任委員程崑東說，前年興建門牌時，經過土地公筊杯同意再設置1隻招財貓，因為招財貓不僅能為地方帶來好運，也符合太麻里過去稱大貓狸的意象，形體日前才從國外運回來，並安裝宮廟旁屋頂。

這隻大招財貓就在太麻里老街裡的福興宮旁，莊嚴肅穆的宮廟旁邊出現1隻可愛的招財大貓，顯得相當突兀，卻又沒有不違和感，讓宮廟瞬間變得超童趣又療癒，就連信徒也都被牠萌樣給征服，直言土地公也喜歡，沒甚麼問題。

高2公尺、重逾200公斤的巨型招財貓，不是近來流行使用的充氣巨型地景裝置，而是真材實料的裝置品，不怕風吹雨大，有照片上傳網路後，這幾天就吸引不少各地遊客及貓迷尋找這隻招財貓，有人還因此請假圓夢。

「很特別！第一次看到有貓在宮廟的裝置。」嘉義遊客說，自己很喜歡貓，看到網路照片介紹，就特地請假來看一看，令人驚豔。另一來自台北貓迷說，很難想像莊嚴的宮廟和卡哇伊的招財貓結合，「畫面逗趣太可愛！值得來。」