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金門移除外來種 擬推孔雀餐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門的互花米草、銀膠菊、藍孔雀與紅火蟻等外來種入侵問題嚴重，衝擊環境與民眾生活。金門縣府建設處長黃儒新昨專案報告時說，已向中央爭取2千萬元經費，結合社區全力清除，軍方和學校也將協助，並考慮規畫「入菜」消滅外來種。

議員蔡水游建議應結合社區力量投入，否則縣府每年編列大筆經費移除外來種，但收效甚微。他舉例，過去縣府曾花120萬元移除12公頃互花米草，每公頃花10萬元，但廠商僅以機械清除，導致根部殘留，重新生長後範圍更廣，形成惡性循環，「此模式成本高、效果差，還浪費公帑。」

「金門縣政府是最大的外來種引入者」，議員董森堡說，縣府近年推動道路公園化工程，選擇不當植栽，引入大黍、紅毛草、狼尾草、紫花翠蘆莉等外來植物，成為新一波的生態威脅，導致外來種問題雪上加霜。他建議工程在設計階段，應邀生態專家參與評估生態影響，以免重蹈覆轍。

藍孔雀近3年移除數量逐年增加，前年394隻、去年529隻，今年迄今已有701隻。董森堡質疑，這似乎意味孔雀族群數量持續擴大，過去延遲處理已錯失最佳防治時機？蔡水游建議可與旅行業者合作推廣「孔雀餐」，結合政府補貼，吸引民眾參與抓捕，效果可能更好。

紅火蟻 議員 金門

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