高雄挖路到處「補丁」 裁罰率低惹議

馬路東挖西挖長期為人詬病，路面隨處可見顏色不一的「補丁」，挖管後的重鋪道路也不平坦，高雄市今年巡查1萬1726件挖管工程，卻僅發現83件違規，裁罰率0.7%，裁罰金額近250萬元，議員質疑目前市府並未逐一巡查、裁罰率過低，路面惡劣情形恐無法解決，挖管中心允諾改善。

高雄許多鄉下或工業區道路，沿路有數十至百個「補丁」，重鋪路面也未確實補上標線，路面多處龜裂坑疤，甚至因長時間擠壓呈現波浪狀起伏，車輛行駛猶如行經崎嶇山路，高市「路平政策」受挑戰。

高市挖路每年近9千件申請案，挖管中心今年巡查1萬1726件挖管工程，發現標誌標線未完整修復占17%、道路鋪面修復未完全16%、修復鋪面破損13%，但截至9月僅開罰83件，民眾質疑市區道路到處坑坑疤疤，裁罰率這麼低實在奇怪。

議員張博洋表示，路面「補丁」、重鋪不平影響市容、危及用路人安全，更打擊人民對於政府工程品質信心，建議市府提高巡查密度、加重罰則，累犯廠商列為黑名單，建立統一的施工標準與驗收機制。

議員白喬茵說，高雄各管線單位溝通不完善，經常有廠商刨鋪路面後還未復舊又馬上塗改，小面積刨除工程也常未確實回填銜接路面，建議挖管中心運用AI智慧，標準化檢測各大小零星工程回填狀況，用套疊對照道路標線復舊準確性，並嚴格執行裁罰案。

工務局挖管中心允諾，挖管工程依規定需設置即時影像監控施工，中心也會派員專案巡查，並在管線單位申報竣工後，由認證實驗室抽查施工品質，藉此確保路平，會再增加巡檢次數、落實違規裁處與挖管人員缺失記點等措施。