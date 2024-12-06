高雄邀韓流歌手揭曉 Sandara Park將登夢時代跨年

高雄夢時代跨年晚會今年呼應2025年諧音「愛你、愛我」，施放250秒煙火，高雄市府保密多日的神秘韓流歌手曝光。市長陳其邁說，今年夢時代跨年邀請韓國K-POP傳奇女團2NE1成員Sandara Park來表演，再加上250秒大港煙火，精采可期。

Sandara Park將登上高雄夢時代跨年舞台，成為她在台灣的跨年首秀。市府指出，高雄跨年晚會首度邀請韓流頂級藝人演出，晚會由藝人歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠攜手主持，12月31日晚間6時55分在時代大道登場。

陳其邁說，Sandara Park的IG粉絲追蹤人數高達1千萬人，名曲「I Am the Best」在YT點閱超過3.9億次，另有徐佳瑩、盧廣仲、滅火器、告五人等藝人演出，再加上250秒大港焰火，大家要趕快訂飯店、訂車票，跨年來高雄就對了。

2025亞灣跨年花火設計「繽紛高雄」、「銀白高雄」、「高雄百年好市」3段篇章，最大8吋的高空花火，時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園及前鎮之星都是很好的觀賞點。

此外，義大世界跨年煙火秀邁入第16年，今年也跟往年一樣施放999秒跨年煙火，為迎接2025科技年到來，打造全台獨家設計的「光之柱煙火」，大玩科幻藝術。暌違6年的環場煙火將經典重現，璀璨煙火將在施放場地奔跑燃放，震撼度更勝以往。