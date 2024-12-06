聽新聞
0:00 / 0:00

高雄邀韓流歌手揭曉 Sandara Park將登夢時代跨年

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄報導
高雄市府保密到家的跨年韓星昨揭曉，2NE1成員Sandara Park將在高雄獻出她個人在台灣的跨年首秀。圖／ABYSS Company提供
高雄市府保密到家的跨年韓星昨揭曉，2NE1成員Sandara Park將在高雄獻出她個人在台灣的跨年首秀。圖／ABYSS Company提供

高雄夢時代跨年晚會今年呼應2025年諧音「愛你、愛我」，施放250秒煙火，高雄市府保密多日的神秘韓流歌手曝光。市長陳其邁說，今年夢時代跨年邀請韓國K-POP傳奇女團2NE1成員Sandara Park來表演，再加上250秒大港煙火，精采可期。

Sandara Park將登上高雄夢時代跨年舞台，成為她在台灣的跨年首秀。市府指出，高雄跨年晚會首度邀請韓流頂級藝人演出，晚會由藝人歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠攜手主持，12月31日晚間6時55分在時代大道登場。

陳其邁說，Sandara Park的IG粉絲追蹤人數高達1千萬人，名曲「I Am the Best」在YT點閱超過3.9億次，另有徐佳瑩、盧廣仲、滅火器、告五人等藝人演出，再加上250秒大港焰火，大家要趕快訂飯店、訂車票，跨年來高雄就對了。

2025亞灣跨年花火設計「繽紛高雄」、「銀白高雄」、「高雄百年好市」3段篇章，最大8吋的高空花火，時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園及前鎮之星都是很好的觀賞點。

此外，義大世界跨年煙火秀邁入第16年，今年也跟往年一樣施放999秒跨年煙火，為迎接2025科技年到來，打造全台獨家設計的「光之柱煙火」，大玩科幻藝術。暌違6年的環場煙火將經典重現，璀璨煙火將在施放場地奔跑燃放，震撼度更勝以往。

跨年晚會 韓流

延伸閱讀

跨年韓星公布了！陳其邁：2NE1成員Sandara Park將現身高雄

南韓戒嚴6小時落幕 陳其邁：政治效益有待觀察

【重磅快評】民進黨只會蹭棒球 不把陳其邁當一回事？

議員拿2看板問盼選手用何名稱征戰 陳其邁選Taiwan

相關新聞

高雄挖路到處「補丁」 裁罰率低惹議

馬路東挖西挖長期為人詬病，路面隨處可見顏色不一的「補丁」，挖管後的重鋪道路也不平坦，高雄市今年巡查1萬1726件挖管工程...

高雄邀韓流歌手揭曉 Sandara Park將登夢時代跨年

高雄夢時代跨年晚會今年呼應2025年諧音「愛你、愛我」，施放250秒煙火，高雄市府保密多日的神秘韓流歌手曝光。市長陳其邁...

金門移除外來種 擬推孔雀餐

金門的互花米草、銀膠菊、藍孔雀與紅火蟻等外來種入侵問題嚴重，衝擊環境與民眾生活。金門縣府建設處長黃儒新昨專案報告時說，已...

雙喜臨門 金門航空站獲空側認證及績優公廁特優肯定

安全、服務雙喜臨門！金門航空站歷經一年多努力，成功取得「空側認證證書」，象徵機場設施及作業全面符合最新規範，為旅客與鄉親...

高雄年菜業者搶攻小家庭市場 小份量多樣化成趨勢

農曆新年即將到來，隨著小家庭成為現代社會的家庭主流模式，愈來愈多人選擇提前預購冷凍年菜。鄧師傅功夫菜針對小家庭及傳統大家...

高雄旗津沙灘打造可可椰子林 每棵1年吸碳25公斤

減碳是世界各國努力目標，可可椰子樹抗強風，強韌根系可防止沙灘侵蝕，更具有良好的吸碳潛力。中山大學碳索實驗室今天與合作金庫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。