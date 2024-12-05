金門外來種問題嚴重 議員倡議社區參與提升移除成效

金門的外來種問題長期威脅當地生態與居民生活，包括互花米草、銀膠菊、藍孔雀與紅火蟻等外來物種肆虐，對環境與生活構成挑戰，縣府多年來投入大量預算進行防治，但成效有限。金門縣議會今日針對「金門地區外來種動植物移除作業」進行專案報告，議員蔡水游建議外來種移除，應結合社區力量，才能大幅提高成效。

蔡水游指出，縣府每年編列大筆經費移除外來種，但效果不彰，他提到，過去縣府曾耗資120萬元移除12公頃互花米草，平均每公頃10萬元，發包給廠商執行，廠商大多在驗收前集中使用機械清除，因未徹底清除根部，次年互花米草即迅速復長，且範圍更廣。

蔡水游認為，這樣的模式成本高、效果差，並造成公帑浪費，他建議將經費用於與社區合作，讓受互花米草威脅的海岸線，如洋山、官澳及中蘭等地，由鄰近社區居民認養，透過人工方式進行清除，達到更持久的防治效果。

「金門縣政府其實是最大的外來種引入者」 議員董森堡在受訪時指出，縣長陳福海上任後大力推動所謂的道路公園化，引進很多的草花植物種植，包括大黍、紅毛草、狼尾草、紫花翠蘆莉等外來植物， 但廠商沒有這方面的概念，變成引進很多外來種植物，成為新一波生態威脅。他批評縣府在工程施作前未對植物種源進行充分評估，導致外來種問題加劇。

董森堡建議，互花米草或可成立海岸巡守隊，就還沒有分佈的灘岸作觀察與回報，以免後續蔓延無法解決。

藍孔雀為患同樣引發關注，近3年移除數量逐年增加，從111年的394隻，到112年的529隻，113年更達701隻。董質疑，這是否顯示孔雀族群持續擴大，並批評縣府延遲處理，錯過最佳防治時機。蔡水游則提出創新解方，建議與旅行業者合作，推廣「孔雀餐」，結合政府補貼，吸引民眾參與抓捕，以市場機制協助控制孔雀數量。

縣府建設處長黃儒新回應，明年已向中央爭取到2千萬元經費，其中逾1千萬元將用於互花米草的移除工作。黃表示，將採用人工與機械併行的方式，在大規模及非生態敏感區以機械清除，而雄獅堡、建功嶼等敏感區則結合社區人工清除，後續加強巡察，確保根部徹底移除，避免復長。