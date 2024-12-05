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盼發展金門金融 立院財委會赴金座談探討做法

中央社／ 金門5日電

立院財政委員會今天舉行金門銀行暨證券業座談，財委會召委、國民黨立委陳玉珍說，金門銀行存放比低，應提原因報告；國民黨立委羅明才說，金管會可評估在金設虛擬貨幣發展中心可能。

立法院財政委員會昨天赴金展開2天考察行程，今天由陳玉珍、羅明才與金管會、審計部、銀行局等中央機關，與金門地方銀行、證券業與縣府財政處等，舉行座談共商金門金融發展。

陳玉珍表示，計算金門在銀行、郵局等金融機構總存款超過1000億，但許多銀行存放比很低，金門證券交易量也不高，要求相關單位會後提出報告說明原因，並針對全台自然人存款、證券交易量與金門做出比較，以評估金門人在全台投資光譜位置。

陳玉珍也說，兩岸習慣付款方式、使用的電子支付程式不同，銀行局等相關單位應思考，透過在小三通港口邀請電子支付業者設窗口或其他方式對接，使兩岸旅客往來旅遊在付款上更便利，對觀光也會有助益。

羅明才表示，金門過去守在前線犧牲很多，該對金門有所回饋，包括是否有更多稅賦上減免等，吸引台灣企業或外資到金門投資，或者金管會可先發行執照，開啟金門虛擬貨幣交易，使金門成為台灣面對世界虛擬貨幣交易的交叉點。

虛擬貨幣 金門 陳玉珍

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