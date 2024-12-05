北竿醫師看診受船班影響縮短1小時 衛福局擬調整方案

北竿衛生所2日起因南北竿島際交通船異動，支援醫師看診時間縮短1小時，引起民眾不滿。連江縣衛生福利局指出，將會配合交通船班提出調整方案。

連江縣議會今天召開北竿衛生所醫師看診案專案報告，國民黨籍議員周瑞國指出，支援醫師從南竿至北竿看診，原訂為上午9至12時，因受南北竿島際交通船業者退出市場影響，支援醫師為趕在下午前回南竿看診，竟臨時通知縮短於北竿看診時間至上午11時。

周瑞國強調，2日收到民眾陳情後，要求衛服局盡快改善，甚至打給縣長王忠銘，要求不能因交通船異動，影響民眾就醫權益。尤其北竿護理人員不足額，加上無法留置觀察等限制，條件已比南竿差，如今再以船班時間問題限縮民眾就醫權益，難以令人接受。

連江縣衛生福利局長陳美金告訴中央社記者，支援醫師以復健科、腸胃科等專科醫師為主，上午前往北竿支援，下午則於南竿縣立醫院門診。因1日起南北竿島際交通船異動，導致醫師無適合船班銜接。

陳美金說，據她了解，至10日止應可維持原本看診時間，若確定無銜接船班，將通盤檢討北竿醫師支援制度，包括降低醫師支援頻率，或於相關公告中註明該醫師可看病時間。

陳美金強調，根據衛生福利部規定，支援醫師每次看診須滿3小時，但只要當天民眾掛號成功，皆會看診。平均每人次支援醫師看診人數為10至15人，3小時內應可消化完畢。