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雙喜臨門 金門航空站獲空側認證及績優公廁特優肯定

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門航空站今年首度參與全國績優公廁評選，獲得「特優」肯定，由環境部長彭啟明（中）公開表揚。圖／金門航空站提供
金門航空站今年首度參與全國績優公廁評選，獲得「特優」肯定，由環境部長彭啟明（中）公開表揚。圖／金門航空站提供

安全、服務雙喜臨門！金門航空站歷經一年多努力，成功取得「空側認證證書」，象徵機場設施及作業全面符合最新規範，為旅客與鄉親的安全提供更有力的保障；同時，該站今年首度參與全國績優公廁評選，也獲得「特優」肯定，展現其在服務品質提升上的卓越表現。

金門航空站主任洪念慈指出，機場的空側範圍遼闊，占地約1.5平方公里，每日平均有80架次航班起降，為符合最新的航空安全標準，機場在去年5月向交通部民用航空局提出空側認證申請，經過民航局對跑滑道標誌標線、人員裝備及作業程序等多項目實地查核，最終於日前獲得認證證書，這代表金門機場在空側服務設施及作業上的安全性和規範性已達國際標準，也意味著機場有能力在認證有效期內持續維持高水準運作。

此外，金門航空站在全國績優公廁評選中也收穫佳績，此次評選由環境部長彭啟明公開表揚，金門航空站憑藉出色的設施與服務品質，成為全國20處績優公廁之一，榮獲「特優」佳績。

洪念慈表示，航站自2020年起，參照國際機場標準進行廁所改善工程，不僅在硬體設施上全面升級，更注入多項人性化設計，例如換裝平台、溫熱水龍頭、點字觸摸配置圖、智能廁間使用顯示等，並融合在地藝術裝置，營造獨具特色的如廁環境，這些細節讓旅客在使用過程中感受到金門航空站對舒適與便利的高度重視。

洪念慈強調，這次雙重榮譽不僅是對航站努力的肯定，更是金門航空站持續追求安全與優質服務的動力，他提到，每年平均有約230萬旅客使用金門機場，航站將繼續以安全與舒適並重為原則，為旅客和鄉親提供更優質的機場體驗。

金門航空站歷經一年多努力，成功取得「空側認證證書」，航站主任洪念慈（右）領取「空側認證證書」。圖／金門航空站提供
金門航空站歷經一年多努力，成功取得「空側認證證書」，航站主任洪念慈（右）領取「空側認證證書」。圖／金門航空站提供
金門航空站今年首度參與全國績優公廁評選，獲得「特優」肯定。圖／金門航空站提供
金門航空站今年首度參與全國績優公廁評選，獲得「特優」肯定。圖／金門航空站提供

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