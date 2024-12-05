快訊

最重將面臨死刑！尹錫悅恐觸犯叛亂罪 南韓警方展開調查

9年前打二價HPV疫苗卻成「痛痛女孩」 衛福部拒救濟...官司輸了

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

屏東客家生活節12/7登場 3組金曲新聲接力開唱

中央社／ 屏東縣5日電

屏東縣政府首度舉辦「HIGH客入青」客家生活藝術節，將於7日登場，活動融合客家文化與藝術，首日將由3組金曲獎組合演出，縣府邀請民眾同樂。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，2024客家生活藝術節透過市集、音樂、藝術、工作坊等多元活動，促進不同世代、族群間多元展現與交流。7、8日下午1至6時在六堆客家文化園區登場。

勞動暨青年發展處指出，活動以青年為主題，融合客家文化與藝術，7日下午「客青音樂派對」，邀請到3組金曲獎得主山狗大後生樂團、邱淑蟬、柔米輪番演出，各自以獨特歌聲結合多元音樂元素，傳遞純粹的客家風情與韻味。

連續2天舉辦的「HIGH客市集」，則以客家文化、特色美食、飾品服飾等在地客家元素結合新創構思，邀集至少50家客家特色品牌與青年攤主，共同打造文化與創意交織的盛宴。

勞青處表示，活動現場還有大型染布藝術裝置，是先前邀請檳榔子染青年品牌iStudio COLOR推出工作坊，吸引大批青年報名，參與者透過工作坊認識檳榔產業及學習檳榔子染創作獨特藝術染布，青年共創成果將於活動當天展示。

勞青處表示，2024客家生活藝術節，不僅能品味客家美食、欣賞手作工藝，還能認識到客家青年創業品牌的獨特風格產品，邀請民眾同樂。

客家文化 屏東縣政府 青年

延伸閱讀

一度面臨廢校危機…屏東大成國小靠藝術美感教育翻轉 今年新生滿招

屏東大地藝術節 遊戲融入創作與大自然一起玩

曾面臨裁併校...全村一起辦教育！屏東大成國小轉型辦藝術節

收冬時節福菜飄香 苗栗公館鄉客家福菜嘉年華14日、15日登場

相關新聞

高雄年菜業者搶攻小家庭市場 小份量多樣化成趨勢

農曆新年即將到來，隨著小家庭成為現代社會的家庭主流模式，愈來愈多人選擇提前預購冷凍年菜。鄧師傅功夫菜針對小家庭及傳統大家...

高雄旗津沙灘打造可可椰子林 每棵1年吸碳25公斤

減碳是世界各國努力目標，可可椰子樹抗強風，強韌根系可防止沙灘侵蝕，更具有良好的吸碳潛力。中山大學碳索實驗室今天與合作金庫...

屏東佳樂水路跑迎接2025年曙光 限量800人報名至12月10日

2024年尾聲迎接2025年，屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領...

2025金門跨年晚會徵選在地表演團隊 即日起報名展現文化魅力

2025年即將到來，金門的跨年晚會籌備工作也如火如荼展開。今年的跨年活動將特別聚焦於展現金門在地文化與藝術，主辦單位現正...

高雄「防災士認證數」六都後段班 社區自主防災難落實

為促進全台各地社區自主學習災難前後的應變措施，內政部6年前推動「防災士」培訓認證，但高雄截至今年9月，通過認證人數為20...

高雄路面遭開挖全是補丁 工務局巡查萬件「裁罰率低於1%」

高雄市許多馬路長期東挖西挖、為人詬病，路面隨處可見顏色不一的補丁，挖管後重鋪道路也不平坦，影響市容觀瞻，行車品質更被市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。