屏東客家生活節12/7登場 3組金曲新聲接力開唱
屏東縣政府首度舉辦「HIGH客入青」客家生活藝術節，將於7日登場，活動融合客家文化與藝術，首日將由3組金曲獎組合演出，縣府邀請民眾同樂。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，2024客家生活藝術節透過市集、音樂、藝術、工作坊等多元活動，促進不同世代、族群間多元展現與交流。7、8日下午1至6時在六堆客家文化園區登場。
勞動暨青年發展處指出，活動以青年為主題，融合客家文化與藝術，7日下午「客青音樂派對」，邀請到3組金曲獎得主山狗大後生樂團、邱淑蟬、柔米輪番演出，各自以獨特歌聲結合多元音樂元素，傳遞純粹的客家風情與韻味。
連續2天舉辦的「HIGH客市集」，則以客家文化、特色美食、飾品服飾等在地客家元素結合新創構思，邀集至少50家客家特色品牌與青年攤主，共同打造文化與創意交織的盛宴。
勞青處表示，活動現場還有大型染布藝術裝置，是先前邀請檳榔子染青年品牌iStudio COLOR推出工作坊，吸引大批青年報名，參與者透過工作坊認識檳榔產業及學習檳榔子染創作獨特藝術染布，青年共創成果將於活動當天展示。
勞青處表示，2024客家生活藝術節，不僅能品味客家美食、欣賞手作工藝，還能認識到客家青年創業品牌的獨特風格產品，邀請民眾同樂。
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