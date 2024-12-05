全台僅金門無青年諮詢組織 縣長：3個月內盡快成立

依教育部青發署資料，金門是全台唯一沒有青年諮詢組織縣市，無黨籍金門縣議員董森堡說，縣府應盡速成立青年政策諮詢發展委員會；縣長陳福海表示，將在3個月內盡快成立青年諮詢委員會。

金門縣政府預計明年將建設處分設「產業發展處」與「城鄉發展處」，金門縣議會第8屆第4次定期會，今天進行產業發展處成立後，有關組織人事與預算檢討專案報告。

董森堡表示，產發處成立後將新增青創及產業輔導科，所以應落實組織再造，整併金門工策會與青年三創服務平台，避免疊床架屋；青年三創平台明年編列預算新台幣950萬元，但評鑑指標過低，包括1對1創業諮詢服務50個，辦理創新購物節1個場次等4個業務，他表示，「這麼低的KPI，比勞動部1個100萬計畫案都還不如」。

董森堡也說，根據教育部青年發展署資料，彙整各縣市政府青年事務專責單位及青年諮詢組織設置情形，金門是全台唯一既沒有青年諮詢組織，也沒有青年事務專責單位的縣市。

董森堡說，除應整併青年三創服務平台等平台，此會期也將提案，要求縣府成立青年政策諮詢發展委員會；縣長陳福海表示，將在3個月內盡快成立青年諮詢委員會，並公開徵選委員。