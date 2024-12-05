高雄年菜業者搶攻小家庭市場 小份量多樣化成趨勢

農曆新年即將到來，隨著小家庭成為現代社會的家庭主流模式，愈來愈多人選擇提前預購冷凍年菜。鄧師傅功夫菜針對小家庭及傳統大家庭，推出冷凍年菜與多樣化自選組合，復熱即享美味；除夕當天與年初二更提供限量100組的到店熱取年菜服務，讓團圓準備輕鬆又美味。

鄧師父執行長鄧至佑說，今年的年菜產品涵蓋多樣選擇，從傳統的圍爐盛宴，到適合現代家庭自選的年菜組合都有；今年物價雖調漲，但鄧師傅的年菜單價反而調降、便宜約兩成，原因是把年菜的份量從8人份縮小為4到6人份，讓客人不用花大成本，就可以多點菜色選擇，鄧師傅今年也推出頂級干貝水餃，讓過年吃飯除了吃大菜之外，還可以多點樂趣。

鄧至佑表示，考量小家庭或回家沒時間復熱的客人，鄧師傅針對高雄地區推出熱取年菜服務，除夕與初二可把整組套餐帶回去直接享用，但要先預訂，今年推出100組，目前已銷售快70組，因為是小家庭組合，大約是6人份，如果覺得菜色不夠，可以多點幾樣菜來添加。

鄧師傅今年推出全新「熱炒吧」系列商品，專為小家庭及個人設計，菜色自由搭配，讓每個家庭都能打造專屬年夜飯。經典「富貴豪華組」持續熱銷，其中鮑魚烏參佛跳牆是以頂級鮑魚、烏參、干貝搭配老母雞湯慢火燉煮，象徵團圓幸福。

蒜子龍虎斑是選用台灣養殖龍虎斑，肉質細膩，醬汁濃郁，寓意年年有餘。玫瑰油雕雞以埔里玫瑰酒精心製作，結合港式風味與台灣特色。桂圓紅棗燉銀耳清甜滋補，為團圓盛宴畫下幸福句點。