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高雄旗津沙灘打造可可椰子林 每棵1年吸碳25公斤

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中山大學碳索實驗室與合作金庫合作，今天邀請地方人士在旗津沙灘栽種60棵可可椰子樹。圖／中山大學提供
中山大學碳索實驗室與合作金庫合作，今天邀請地方人士在旗津沙灘栽種60棵可可椰子樹。圖／中山大學提供

減碳是世界各國努力目標，可可椰子樹抗強風，強韌根系可防止沙灘侵蝕，更具有良好的吸碳潛力。中山大學碳索實驗室今天與合作金庫合作植樹，邀請地方居民共同在旗津沙灘栽種60棵可可椰子樹。校方說，第5年起，每年平均可吸收25公斤二氧化碳，總年吸碳量可達1500公斤。

中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章帶領碳索實驗室，今天在旗津海水浴場舉行「椰林吸碳計畫」植樹典禮，市府工務局、觀光局、合作金庫，茂登碳中和環保公司及旗津區多名里長出席植樹活動，合力栽種60棵耐鹽的可可椰子樹。

洪慶章說，據國外文獻指出，種植後第5年至25年間，每棵椰樹保守固碳量每年平均可吸收約25公斤二氧化碳，旗津沙灘若擴大栽種至1公頃，共可種植900棵，年吸碳量達23噸，屆時將是大安森林公園的2.3倍之多。

觀光局配合椰林吸碳計畫，最後選定於「鍾愛之門」前種植椰子樹，未來椰林不僅是沙灘地吸碳先例，也會是旗津觀看夕陽及觀星的新秘境，提升觀光價值。

中山大學表示，實驗室將持續監測椰子樹的吸碳效果，期望未來更多台灣海濱沙灘也能見到可可椰林，企業參與減碳，民眾也能享受清涼的椰子汁。

中山大學碳索實驗室與合作金庫合作，今天邀請地方人士在旗津沙灘栽種60棵可可椰子樹。圖／中山大學提供
中山大學碳索實驗室與合作金庫合作，今天邀請地方人士在旗津沙灘栽種60棵可可椰子樹。圖／中山大學提供

中山大學 可可 沙灘

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