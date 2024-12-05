迎接農曆春節 澎湖飯店業者推圍爐宴搭戰鼓表演

農曆春節將至，澎湖澎澄飯店今天推出蛇年圍爐宴及外帶年菜，有專為小家庭設計的6人份桌菜，「澄」意十足，除夕當天有海陸圍爐饗宴外，還有戰鼓、川劇變臉及魔術等表演。

昇恆昌旗下的澎澄飯店表示，蛇年年菜以「澄心匯味．龍蛇躍瑞迎新春」為主題，精心推出多款海陸圍爐宴及外帶年菜，有6人份與10人份的「吉祥桌菜」；圍爐宴包括象徵豐收與吉祥的「羊肚菌花膠煲烏雞」、鮮甜奢華的「海參炆八頭鮑魚」，以及融合創意與年味的「炙燒沙律肋排」等創意潮粵料理，滿足大小家庭在家圍爐的不同需求。

澎澄飯店表示，除夕當天，除了品味海陸圍爐饗宴外，還安排有戰鼓、川劇變臉及魔術等表演，讓民眾一邊享用豐盛年菜佳餚，一邊欣賞年味精彩節目，為團圓的年夜飯增添歡樂與福氣。