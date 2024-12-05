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屏東佳樂水路跑迎接2025年曙光 限量800人報名至12月10日

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領跑者從夜光中出發，迎接2025年元旦曙光，限量報名800人，路線全程4公里。記者劉星君／攝影
屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領跑者從夜光中出發，迎接2025年元旦曙光，限量報名800人，路線全程4公里。記者劉星君／攝影

2024年尾聲迎接2025年，屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領跑者從夜光中出發，迎接2025年元旦曙光，限量報名800人，路線全程4公里。

屏東縣政府交旅處今舉行「2025風域曙光路跑活動」賽前記者會，交通旅遊處長黃國維寫下2025年屏安曙光祈福明信片後，揭開活動序幕，2025屏東縣第一道曙光時間6點38分。

交旅處長黃國維說，「風域半島」是2024年屏東縣政府打造全新觀光品牌。以往元旦迎曙光都是在龍磐公園，今年改到滿州鄉佳樂水風景區，結合路跑活動，以佳樂水風景區為起點，路線全長4公里，讓參與者從深夜中點亮希望，奔向終點線時迎接曙光升起感動瞬間。

佳樂水迎曙光路跑限量報名800人，交旅處指出，參賽送出以「光」的元素設計紀念衣、LED 手環、運動毛巾以及最特別的發光小立燈座獎牌，呼應活動從夜光跑到曙光，更象徵著迎向未來的希望之光。

交旅處指出，活動現場更設置元旦限定「2025 風域曙光路跑」臨時郵局，讓到訪朋友蓋上2025元旦限定紀念郵戳及明信片，現場還有精彩展演及溫暖曙光早餐。

「2025 風域曙光路跑活動」元旦舉行，即起報名到12月10日，限量800人，在風域半島用跑步迎接 2025 年第一道曙光。更多訊息請 上屏東 go 好玩臉書粉絲專頁(https:// www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/) 查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP 掌握第一手活動訊息。

屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領跑者從夜光中出發，迎接2025年元旦曙光，限量報名800人，路線全程4公里。記者劉星君／攝影
屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領跑者從夜光中出發，迎接2025年元旦曙光，限量報名800人，路線全程4公里。記者劉星君／攝影
屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領跑者從夜光中出發，迎接2025年元旦曙光，限量報名800人，路線全程4公里。記者劉星君／攝影
屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領跑者從夜光中出發，迎接2025年元旦曙光，限量報名800人，路線全程4公里。記者劉星君／攝影

元旦 屏東縣政府 路跑

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