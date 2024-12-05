屏東大地藝術節 遊戲融入創作與大自然一起玩

屏東大地藝術節14日開幕，有6個國家藝術家駐村，將遊戲融入創作，讓孩子、社區與大自然一起玩。屏東縣長周春米表示，共好精神成就每個孩子，未來也會支持教育創新發展。

「和大自然一起玩~2024大地藝術節」今天舉行活動記者會，由大成藝術實驗小學主辦，以公開徵件方式，獲來自全球近50個國家藝術家投件，總共150組作品，經審慎評選後，選出來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥及荷蘭等6個國家共7名藝術家，到新埤鄉駐村創作，藉由自然「風、木、水、火、土」等元素，結合遊戲與創作，連結人與環境一起創作藝術。

周春米會中指出，大成藝術實驗小學自2021年轉型後，也在各界屆協助下逐漸茁壯，縣府支持多元展能、創新教育，屏東共有12所實驗小學，課程教育推動上展現跨域、統整及引動師生間的參與，落實新課綱自發、互動、共好精神，看見並成就每個孩子。未來也會繼續支持教育創新發展，期望160所小學都能走出自己的辦學特色，回應教育多元需求。

大成實小治校委員温慧玟接受媒體聯訪表示，藝術家進駐校園讓孩子每天可以開心地大方互動，過程中激發孩子各式各樣想像力，大地藝術節可以協助與成就孩子發揮更大潛能，引發出身上無限的創意跟好奇，相信也是面對未來關鍵的競爭力。

印尼藝術家Firman說，從事自然素材做創作藝術，過程中與學生、學校及師長一起工作非常快樂；荷蘭藝術家kees則表示，到台灣後一路往南的路上看到很多自然風光，覺得很開心，與孩子一起工作，也能感受國際視野。

大成實小提及，大地藝術節14日開幕，安排共4梯次導覽遊程，展期至明年3月2日止，開放透過校外教學參訪欣賞藝術家們創作，走入土地與大自然。