快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

屏東大地藝術節 遊戲融入創作與大自然一起玩

中央社／ 屏東縣5日電

屏東大地藝術節14日開幕，有6個國家藝術家駐村，將遊戲融入創作，讓孩子、社區與大自然一起玩。屏東縣長周春米表示，共好精神成就每個孩子，未來也會支持教育創新發展。

「和大自然一起玩~2024大地藝術節」今天舉行活動記者會，由大成藝術實驗小學主辦，以公開徵件方式，獲來自全球近50個國家藝術家投件，總共150組作品，經審慎評選後，選出來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥及荷蘭等6個國家共7名藝術家，到新埤鄉駐村創作，藉由自然「風、木、水、火、土」等元素，結合遊戲與創作，連結人與環境一起創作藝術。

周春米會中指出，大成藝術實驗小學自2021年轉型後，也在各界屆協助下逐漸茁壯，縣府支持多元展能、創新教育，屏東共有12所實驗小學，課程教育推動上展現跨域、統整及引動師生間的參與，落實新課綱自發、互動、共好精神，看見並成就每個孩子。未來也會繼續支持教育創新發展，期望160所小學都能走出自己的辦學特色，回應教育多元需求。

大成實小治校委員温慧玟接受媒體聯訪表示，藝術家進駐校園讓孩子每天可以開心地大方互動，過程中激發孩子各式各樣想像力，大地藝術節可以協助與成就孩子發揮更大潛能，引發出身上無限的創意跟好奇，相信也是面對未來關鍵的競爭力。

印尼藝術家Firman說，從事自然素材做創作藝術，過程中與學生、學校及師長一起工作非常快樂；荷蘭藝術家kees則表示，到台灣後一路往南的路上看到很多自然風光，覺得很開心，與孩子一起工作，也能感受國際視野。

大成實小提及，大地藝術節14日開幕，安排共4梯次導覽遊程，展期至明年3月2日止，開放透過校外教學參訪欣賞藝術家們創作，走入土地與大自然。

屏東 藝術家

延伸閱讀

曾面臨裁併校...全村一起辦教育！屏東大成國小轉型辦藝術節

屏東國際身障日活動 周春米：讓特教生平等運動

通往茂林國家風景區入口 屏2-1線開闢完工解決交通壅塞

12強賽／台灣隊張政禹回屏東 周春米贈一兩黃金金牌

相關新聞

會通靈？高雄議員向市府索資 2小時就接獲廠商託人關切

高雄市議員邱于軒昨向市府索取趙姓建築師承攬的標案資料，接獲工務局回應不到2小時，廠商竟依據她索取的資料託人關切，動作之快...

屏東佳樂水路跑迎接2025年曙光 限量800人報名至12/10

2024年尾聲迎接2025年，屏東縣政府交旅處將元旦迎曙光結合路跑，2025年元旦清晨在滿州鄉佳樂水風景區舉行路跑，帶領...

2025金門跨年晚會徵選在地表演團隊 即日起報名展現文化魅力

2025年即將到來，金門的跨年晚會籌備工作也如火如荼展開。今年的跨年活動將特別聚焦於展現金門在地文化與藝術，主辦單位現正...

高雄「防災士認證數」六都後段班 社區自主防災難落實

為促進全台各地社區自主學習災難前後的應變措施，內政部6年前推動「防災士」培訓認證，但高雄截至今年9月，通過認證人數為20...

高雄路面遭開挖全是補丁 工務局巡查萬件「裁罰率低於1%」

高雄市許多馬路長期東挖西挖、為人詬病，路面隨處可見顏色不一的補丁，挖管後重鋪道路也不平坦，影響市容觀瞻，行車品質更被市民...

小心！屏鵝公路假日汽車常闖慢車道 警方新增2處科技執法

台1線枋寮到楓港段為往返墾丁及台東重要幹道，假日常有大量車潮堵塞，汽車駕駛因不耐久候，違規行駛慢車道超車。枋寮警分局於台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。