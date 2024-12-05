2025金門跨年晚會徵選在地表演團隊 即日起報名展現文化魅力

2025年即將到來，金門的跨年晚會籌備工作也如火如荼展開。今年的跨年活動將特別聚焦於展現金門在地文化與藝術，主辦單位現正徵選在地表演團隊，為跨年晚會注入創意活力，報名從即日起至12月8日止，歡迎有興趣的團隊提交報名申請，爭取在這個重要舞台上展現實力的機會。

金門縣文化局表示，有意報名團隊只需在線上填妥報名表，並附上3至5分鐘的表演影片，無論是舞蹈、音樂、戲劇、或其他形式的表演，只要能夠展現金門獨特的文化風貌，均有機會脫穎而出。成功入選的團隊除了能夠在跨年晚會舞台上亮相，還將獲得主辦單位提供的1萬元獎金，為團隊的努力與創意注入一份額外的支持與鼓勵。

據了解，此次活動旨在凸顯金門在地藝術的多元魅力，透過不同形式的表演展現當地深厚的文化底蘊與創意活力。主辦單位表示，希望藉由這次機會，不僅讓金門本地表演團隊有更多曝光的平台，也能讓現場及線上的觀眾感受到金門文化的獨特性與熱情。

文化局表示，2025金門跨年晚會將是一場融合在地文化與歡樂氣氛的盛宴，無論您是金門在地的居民，或是慕名前來體驗的旅客，主辦單位誠摯邀請大家於年底共同參與這場精彩活動，一起用歡笑與熱情迎接嶄新的2025年。