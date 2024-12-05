高雄「防災士認證數」六都後段班 社區自主防災難落實

為促進全台各地社區自主學習災難前後的應變措施，內政部6年前推動「防災士」培訓認證，但高雄截至今年9月，通過認證人數為2081人，六都中排第四，分佈在各社區的比例過低，此外高市也推出「韌性社區認證」提升社區防災基礎工作，但全市454個里中，卻只有11個里獲得韌性社區認證，議員批社區自救量能相當不足。

內政部消防署107年起推動防災士培訓，參與課程的民眾主要學習災害型態和應變訓練，包括備災、救災，熟悉疏散流程和設置避難所 ，實際操作哈姆立克法、CPR、包紮術等，讓民眾能「自助助人」，不必在災後等待公部門救援，提高地方社區的防災韌性，構成「防災社區」；目前全台有超過3萬名防災士的培訓，內政部預計明年底前達到5萬名。

目前國民防災士培訓課程分為企業與機構、民間團體、社區防災士3種類型，內政部強化鼓勵企業參與防災士訓練，建議員工達到一定比例的防災士資格，並納入ESG目標，中央地方各部會、甚至新訓及備役召訓替代役都會規劃防災士訓練，持續辦理韌性社區標章制度及防災士認證，提升社區防救災能力。

高雄截至今年9月，全市通過防災士認證人數為2081人，男性1104人、女性977人，反觀北市共6165人、桃園7681人、台中2908人；市議員李雅慧表示，高市人數是六都第4名，但全市幅員廣闊，面積更是北市11倍大，防災士分佈在各社區的比例過低，許多民間團體有救災量能卻不知如何應用，透過防災士組織就能讓市府有效分配資源。

此外，高市為提升社區防災基礎工作、建立居民復原重建共識，推出「韌性社區認證」，申請認證的社區需推派至少2名人員參與防災士培訓，維持2年均有運作災害防救工作，並擬定韌性社區防災計畫書，最後成立社區緊急應變隊（T-CERT），才能獲得三星認證。李雅慧指出，全市454個里中，卻只有11個里獲得韌性社區認證，社區自救量能相當不足。

高市消防局災害防救辦公室回應，今年除配合中央計畫培訓防災士，市府在擴大辦理，預計年底可達3500人，本市目前符合中央規劃期程，推動一星韌性社區，明年依中央規劃推動二星韌性社區，未來將視中央規劃推動三星韌性社區。