高雄路面遭開挖全是補丁 工務局巡查萬件「裁罰率低於1%」

高雄市許多馬路長期東挖西挖、為人詬病，路面隨處可見顏色不一的補丁，挖管後重鋪道路也不平坦，影響市容觀瞻，行車品質更被市民厭惡，高雄市今年巡查11726件挖管工程，僅發現83件違規，裁罰率0.7%，裁罰金額近250萬，外界認為目前市府並未做到逐一巡查、裁罰率過低，路面惡劣情形恐無法改善。

高雄許多鄉下或工業區旁道路，沿路有數十至近百個補丁，補過路面也未確實補上標線，路面多處龜裂、坑疤，道路甚至因長時間擠壓呈現波浪狀起伏，不少車輛行駛猶如行經崎嶇山路，高市「路平政策」屢遭質疑，另外高市近年屢爆出天坑事件，其中原因也包括馬路開挖後未完整修復，雨水從路面滲漏、不斷沖刷地基導致。

高市挖路申請單位包括台電、台水、中油、電信業者或軍方等，每年有近9千件申請案，工務局挖管中心今年巡查11726件挖管工程，其中17%為標誌標線未完整修復、16%為道路鋪面修復未完全、13%為修復鋪面破損，後續經廠商申訴並修改後，工務局今年截至9月僅開罰83件，以每案平均裁罰3萬元，裁罰金額近250萬。

工務局表示，全市管挖工程依規定，管線單位需設置即時影像監控施工，挖管中心也會派員專案巡查，並在管線單位申報竣工後，由認證實驗室抽查施工品質，藉此確保路平，未來會持續增加巡檢人員和巡檢次數、落實違規裁處與挖管人員缺失記點等措施，呼籲管線單位落實管挖工程三級品管，為市民提供平整、安全的道路。