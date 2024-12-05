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會通靈？高雄議員向市府索資 2小時就接獲廠商託人關切

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒昨向市府工務局索取廠商承攬的工程資料，拿到資料不到2小時，廠商竟然就以同一份資料來託人關切，直呼太扯了。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員邱于軒昨向市府工務局索取廠商承攬的工程資料，拿到資料不到2小時，廠商竟然就以同一份資料來託人關切，直呼太扯了。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議員邱于軒昨向市府索取趙姓建築師承攬的標案資料，接獲工務局回應不到2小時，廠商竟依據她索取的資料託人關切，動作之快讓邱于軒質疑官商勾結，「難道會通靈？」議長康裕成也對市府團隊提出嚴正警告，並批「非常不可取」，要求調查清楚。

工務局長楊欽富回應，昨天晚上知道後詢問工務局所有同仁，初步包括議會聯絡人、工務局人員沒有把資料外洩給該名建築師，會再深入調查。

高市議會今天上午進行宣讀議案及交付審查，議員邱于軒不滿昨日索資發生離譜情況，當眾向工務局長楊欽富提出質疑。邱于軒陳述，她因接獲陳情，昨天上午向工務局索取趙姓建築師得標資料，中午獲得一紙清單，下午2點左右，該業者依據這份資料託人致電「溝通」。

「這太扯了吧！」邱于軒質疑，為何剛索資沒多久，私人業者就有把辦法拿到議員完整的索資資料，難道工務局有人私相授受或官商勾結，為何私下提出質疑會馬上被曝光，難不成建築師會通靈，還是與建築師妻子擔任研考委員有關。

邱于軒強調，市府各局處應該要恪守行政中立，據她了解，這名建築師妻子擔任研考會的研考委員，需要督管高市府重大工程，研考委員的另一半常參與市府標案，更不可不慎，她已向政風處反映此事，希望要有完整調查。

議長康裕成先指正邱于軒在交付審查議案時提出非相關內容不適當，但她也附和說，她在縣市合併前也遇過，索資還沒拿到，當事廠商就透過別人來拜託不要講，可見得這種現象由來已久，市府不應該把資料洩漏，這非常不可取，希望改進，議會也會啟動調查。

高雄市議員邱于軒不滿說，她向工務局索取資料，同樣內容分毫不動被傳到廠商手上，然後廠商透過其他人來溝通，未免太離譜了。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員邱于軒不滿說，她向工務局索取資料，同樣內容分毫不動被傳到廠商手上，然後廠商透過其他人來溝通，未免太離譜了。記者徐白櫻／翻攝

建築師 議員 邱于軒 高雄市

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