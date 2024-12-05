會通靈？高雄議員向市府索資 2小時就接獲廠商託人關切
高雄市議員邱于軒昨向市府索取趙姓建築師承攬的標案資料，接獲工務局回應不到2小時，廠商竟依據她索取的資料託人關切，動作之快讓邱于軒質疑官商勾結，「難道會通靈？」議長康裕成也對市府團隊提出嚴正警告，並批「非常不可取」，要求調查清楚。
工務局長楊欽富回應，昨天晚上知道後詢問工務局所有同仁，初步包括議會聯絡人、工務局人員沒有把資料外洩給該名建築師，會再深入調查。
高市議會今天上午進行宣讀議案及交付審查，議員邱于軒不滿昨日索資發生離譜情況，當眾向工務局長楊欽富提出質疑。邱于軒陳述，她因接獲陳情，昨天上午向工務局索取趙姓建築師得標資料，中午獲得一紙清單，下午2點左右，該業者依據這份資料託人致電「溝通」。
「這太扯了吧！」邱于軒質疑，為何剛索資沒多久，私人業者就有把辦法拿到議員完整的索資資料，難道工務局有人私相授受或官商勾結，為何私下提出質疑會馬上被曝光，難不成建築師會通靈，還是與建築師妻子擔任研考委員有關。
邱于軒強調，市府各局處應該要恪守行政中立，據她了解，這名建築師妻子擔任研考會的研考委員，需要督管高市府重大工程，研考委員的另一半常參與市府標案，更不可不慎，她已向政風處反映此事，希望要有完整調查。
議長康裕成先指正邱于軒在交付審查議案時提出非相關內容不適當，但她也附和說，她在縣市合併前也遇過，索資還沒拿到，當事廠商就透過別人來拜託不要講，可見得這種現象由來已久，市府不應該把資料洩漏，這非常不可取，希望改進，議會也會啟動調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言