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小心！屏鵝公路假日汽車常闖慢車道 警方新增2處科技執法

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
警方於台1線枋山段增設2處科技執法，針對「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」進行取締，預定明年元旦正式啟用。圖／警方提供
警方於台1線枋山段增設2處科技執法，針對「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」進行取締，預定明年元旦正式啟用。圖／警方提供

台1線枋寮到楓港段為往返墾丁及台東重要幹道，假日常有大量車潮堵塞，汽車駕駛因不耐久候，違規行駛慢車道超車。枋寮警分局於台1線枋山段增設2處科技執法，針對「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」進行取締，預定明年元旦正式啟用。

新增2處「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」科技執法，位於台1線枋山段北上452.3公里處及456.5公里處，以架設錄影機方式嚴格取締違規行駛慢車道的車輛，避免違規爭道造成事故發生，明年1月1日起正式啟用。

枋寮警分局表示，依據道路交通安全規則第95條規定，四輪以上汽車及大型重型機車在劃有快慢車道分隔線之道路行駛，除起駛、準備轉彎、準備停車或臨時停車，不得行駛慢車道。呼籲駕駛人遵守交通規則，減少交通事故，保障道路順暢。

警方於台1線枋山段增設2處科技執法，針對「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」進行取締，預定明年元旦正式啟用。圖／警方提供
警方於台1線枋山段增設2處科技執法，針對「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」進行取締，預定明年元旦正式啟用。圖／警方提供

交通事故 科技執法 車道

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