聽新聞
0:00 / 0:00
小心！屏鵝公路假日汽車常闖慢車道 警方新增2處科技執法
台1線枋寮到楓港段為往返墾丁及台東重要幹道，假日常有大量車潮堵塞，汽車駕駛因不耐久候，違規行駛慢車道超車。枋寮警分局於台1線枋山段增設2處科技執法，針對「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」進行取締，預定明年元旦正式啟用。
新增2處「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」科技執法，位於台1線枋山段北上452.3公里處及456.5公里處，以架設錄影機方式嚴格取締違規行駛慢車道的車輛，避免違規爭道造成事故發生，明年1月1日起正式啟用。
枋寮警分局表示，依據道路交通安全規則第95條規定，四輪以上汽車及大型重型機車在劃有快慢車道分隔線之道路行駛，除起駛、準備轉彎、準備停車或臨時停車，不得行駛慢車道。呼籲駕駛人遵守交通規則，減少交通事故，保障道路順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言