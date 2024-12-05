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1年跑出150億元 議員建議發展高雄特色馬拉松

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄富邦馬拉松的賽道結合高雄城市風光。記者王勇超／翻攝
高雄富邦馬拉松的賽道結合高雄城市風光。記者王勇超／翻攝

全台路跑賽事1年超過300場，運動旅遊產值150億元。高雄市議員李雅慧呼籲市府除了演唱會經濟之外，也應推動路跑微型經濟，發展具有高雄特色、繞著輕軌跑的「輕軌馬」等特色馬拉松。高雄市長陳其邁表示認同，將責成運發局研議除了輕軌馬之外，推動更有高雄特色的特色馬。

李雅慧表示，全球六大馬拉松創造出台幣600億元經濟效益，台灣國內一年路跑、馬拉松舉辦超過300場，運動商品、報名費、吃住交通等各式消費，全年總體經濟效益估計120億元至150億元。

全球熱愛馬拉松運動選手在跑完東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥、紐約馬拉松之後，就能獲得六星大滿貫夢幻獎章。李雅慧說，台灣也有自己的六大馬拉松賽事，其中也有高雄馬拉松，高雄常態性馬拉松有富邦、鳳山三校、美濃、山城、阿公店等5場之多。

李雅慧說，輕軌是高雄的特色，很多跑者向她建議，「能不能繞輕軌跑？」高雄輕軌全程22.1公里，半馬是21.0975公里，兩圈輕軌剛好是全馬，今年的蜜柑耶誕路跑就是繞著輕軌跑，高雄也可以擁有自己獨創的大滿貫以及特色馬，鼓勵跑者成就感也刺激周邊經濟效益，創造城市運動商機，提升微經濟模式。

高市運動發展局說，輕軌大部分行駛在馬路中央，兩旁雙向道路多僅二線道，辦理路跑賽事至少需封閉一線道，將造成道路壅塞，行車困難，考量到對交通、市民的影響，規劃短距離的路跑賽事較為可行。

捷運局表示，環狀輕軌會穿越車流量大的高雄重要幹道，包括中山路、三多路、中正與五福路口，假如辦理繞輕軌跑的全程馬拉松，預估辦理時間長達6小時左右，市區交通要道將進行長時間交通管制措施，可能導致交通嚴重壅塞，影響市民權益，執行難度較高。

運發局說，今年捷運公司主辦的蜜柑路跑，路線雖以「追著輕軌跑」為題，仍僅規劃交通影響層面較小的成功路至海邊路輕軌沿線路段，也是一般以時代大道為起終點的路跑活動經常規劃的路線，避免造成民眾通勤鉅大衝擊與不便。

高雄富邦馬拉松名列全台六大馬拉松之一。圖／運動發展局提供
高雄富邦馬拉松名列全台六大馬拉松之一。圖／運動發展局提供
高雄捷運公司主辦的蜜柑路跑，路線以「追著輕軌跑」為主題。圖／運動發展局提供
高雄捷運公司主辦的蜜柑路跑，路線以「追著輕軌跑」為主題。圖／運動發展局提供

路跑 馬拉松 高雄市 高雄輕軌

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