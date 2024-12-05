跨年韓星公布了！陳其邁：2NE1成員Sandara Park將現身高雄

各縣市搶跨年商機，高雄夢時代跨年晚會今年呼應2025年諧音「愛你、愛我」，施放250秒煙火，高雄市府保密多日的神秘韓流歌手今天終於曝光。市長陳其邁說，今年夢時代跨年將邀請韓國K-POP傳奇女團2NE1成員Sandara Park來表演，再加上250秒大港煙火，非常精彩可期，跨年來高雄就對了。

市府指出，高雄跨年晚會首度邀請韓流頂級藝人演出，韓國2NE1成員 SANDARA PARK將登上高雄夢時代跨年舞台，將是她個人在台灣的跨年首秀，由藝人歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠3人攜手主持。

市長陳其邁今早在市政會議前受訪證實，跨年晚會將有韓國K-POP傳奇女團2NE1成員Sandara Park來高雄，她的IG粉絲追蹤人數高達1千萬，《I Am the Best》YT點閱超過3.9億次，另有徐佳瑩、盧廣仲、滅火器、告五人等演出嘉賓，再加上250秒大港焰火，可說是豪華陣容、精彩可期 ，請大家要趕快訂飯店、訂車票，跨年來高雄就對了。

市府說明，2NE1睽違8年、明年2月預計再訪台，這次高雄搶先邀請成員之一的Sandara Park登台演出，在亞灣陪伴所有的Black Jack迎接新年。Sandara Park心繫台灣美食，過去曾在IG曬出大啖麻辣鍋照片，首度造訪高雄，超想念美味火鍋、小籠包及珍珠奶茶，也迫不及待逛夜市品嘗小吃，歡迎大家向她推薦高雄必吃美食和必玩景點。

2NE1多首經典歌曲深受粉絲喜愛，如I Am the Best、Lonely、Come Back Home 等歌曲都是韓流代表之作；Sandara Park以其獨特的音樂才華、潮流時尚品味和強大的舞台受關注，個人代表作有Kiss、Goodbye等歌。

高雄夢時代跨年晚會12月31日晚間6時55分在時代大道登場，邀請徐佳瑩、盧廣仲、Sandara Park獨家獻唱，告五人、麋先生、滅火器接力開場，還有U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS等，更多資訊可至活動官網（https://khnewyear.tw/）查詢。