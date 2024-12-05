大同醫明年減診減床？ 陳其邁駁斥

高雄大同醫院明年1月由長庚法人接手經營，官網已開放門診預約掛號，高市議員湯詠瑜質疑人力不足，門、急診及手術病床均減少，也不見夜間、假日開診，網路更有疑似大同醫護爆料，現階段許多醫護被迫停休，抽籤支援。市長陳其邁則指，長庚會無縫接軌，無損民眾就醫權利。

「大同醫院急重症、慢性病門診數不會變，會無縫接軌」陳其邁說，大同醫療量能12月降載一半，長庚醫療體系會依合約滿足民眾就醫需求。原先青少年門診、登革熱特診、成癮戒菸屬專案管理，特殊情形會加開。

市立大同醫院將易手經營，議員湯詠瑜昨天總質詢對比大同醫院12月和明年1月網路門診數指出，急診病床數從40床減到10床、每周門診更少344節，原本45個科別降至30科。表單不見夜間、假日診，青少年專屬門診、登革熱特診、成癮戒菸，精神諮商都不見了！

「數據有誤」陳其邁說，大同醫院1月門診、急診床數不變，手術室8名急診醫師都留任，8床都不更動，長庚會需依照合約，第1年門診數開23科、第2年38科、第3年45科。衛生局則說，大同醫院未來會取消醫學美容診次，專注醫療專科，個案管理或季節性門診依需求或公衛政策隨時啟動；大同為區域教學醫院，需設急性一般病床336床、加護病床45床、急診觀察床40床、手術恢復床8床，長庚法人會依法定標準調度醫事人力，確保無縫接軌。

長庚法人也發布聲明，指新團隊預定12月下旬進駐，業務都在點交中，並無減床，也安排夜診、假日診及特別門診，本周會持續更新1月門診網路掛號資訊。