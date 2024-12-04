助攻偏鄉醫療交通 衛福部旗山醫院獲贈復康巴士

社團法人高雄市威聖慈善功德會捐贈衛福部旗山醫院一輛復康巴士，捐贈儀式今於旗山醫院舉行，由張峻瑋代理院長代表受贈，長者及身心障礙民眾就醫更便利，解決旗山地區醫療交通問題。

威聖功德會監事陳建利表示，偏鄉醫療資源不足，特別是大旗山地區，經拜訪旗山醫院後發現當地居民就醫困難，為此發起「威聖有愛、偏鄉無礙」公益募款，獲得社會各界熱烈響應，順利籌措到足夠款項購置復康巴士。

陳建利強調，偏鄉交通不便，對行動不便的民眾來說，就醫是一大挑戰，希望透過捐贈復康巴士讓長者及身心障礙朋友更方便就醫，獲得更好醫療服務。