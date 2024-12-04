助攻偏鄉醫療交通 衛福部旗山醫院獲贈復康巴士
社團法人高雄市威聖慈善功德會捐贈衛福部旗山醫院一輛復康巴士，捐贈儀式今於旗山醫院舉行，由張峻瑋代理院長代表受贈，長者及身心障礙民眾就醫更便利，解決旗山地區醫療交通問題。
威聖功德會監事陳建利表示，偏鄉醫療資源不足，特別是大旗山地區，經拜訪旗山醫院後發現當地居民就醫困難，為此發起「威聖有愛、偏鄉無礙」公益募款，獲得社會各界熱烈響應，順利籌措到足夠款項購置復康巴士。
陳建利強調，偏鄉交通不便，對行動不便的民眾來說，就醫是一大挑戰，希望透過捐贈復康巴士讓長者及身心障礙朋友更方便就醫，獲得更好醫療服務。
張峻瑋說，威聖慈善展現對社會弱勢族群關懷，這輛復康巴士大大提升醫院服務能力，讓更多需要幫助民眾受惠，他也感謝在地善心人士支持，讓這項公益活動得以順利完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言