助攻偏鄉醫療交通 衛福部旗山醫院獲贈復康巴士

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛生福利部旗山醫院今獲贈一輛復康巴士。記者郭韋綺／翻攝
衛生福利部旗山醫院今獲贈一輛復康巴士。記者郭韋綺／翻攝

社團法人高雄市威聖慈善功德會捐贈衛福部旗山醫院一輛復康巴士，捐贈儀式今於旗山醫院舉行，由張峻瑋代理院長代表受贈，長者及身心障礙民眾就醫更便利，解決旗山地區醫療交通問題。

威聖功德會監事陳建利表示，偏鄉醫療資源不足，特別是大旗山地區，經拜訪旗山醫院後發現當地居民就醫困難，為此發起「威聖有愛、偏鄉無礙」公益募款，獲得社會各界熱烈響應，順利籌措到足夠款項購置復康巴士。

陳建利強調，偏鄉交通不便，對行動不便的民眾來說，就醫是一大挑戰，希望透過捐贈復康巴士讓長者及身心障礙朋友更方便就醫，獲得更好醫療服務。

張峻瑋說，威聖慈善展現對社會弱勢族群關懷，這輛復康巴士大大提升醫院服務能力，讓更多需要幫助民眾受惠，他也感謝在地善心人士支持，讓這項公益活動得以順利完成。

衛生福利部旗山醫院今獲贈一輛復康巴士。記者郭韋綺／翻攝
衛生福利部旗山醫院今獲贈一輛復康巴士。記者郭韋綺／翻攝

偏鄉 公益活動 巴士

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