刻畫人生故事 金鐘編劇杜政哲18日高科大壓軸開講

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
金鐘編劇杜政哲戲劇作品「有生之年」今年橫掃金鐘最佳戲劇、導演、男女主角等6項大獎。圖／高科大提供
金鐘編劇杜政哲戲劇作品「有生之年」今年橫掃金鐘最佳戲劇、導演、男女主角等6項大獎。圖／高科大提供

金鐘獎編劇杜政哲戲劇作品「16個夏天」、「華燈初上」、「光陰的故事」等膾炙人口，今年以「有生之年」戲劇獲金鐘獎6項大獎，國立高雄科技大學創新設計學院大師講座，杜政哲受邀南下高雄壓軸開講，分享如何細膩描寫人生故事。

創新設計學院長翟治平表示，10月起推出年度大師系列講座與設計工作坊，以「如何學會做一個會說故事的人」為題舉辦4場大師講座，講師陣容包括鄭司維以用AI新浪潮說故事，探討AI科技如何重新定義影像，楊士毅分享創作背後哲思，其代表作「大魚的祝福」和「生命之樹」深受讚譽。

陳彥廷則以創意煉金術-設計工作坊為題，帶領參與者從實務中發掘幸福設計的力量，啟發更多創意靈感，最後壓軸的杜政哲分享如何以人生經歷與創意結合，為故事注入靈魂，啟發參與者敘事能力與創作深度。

翟治平指出，杜政哲代表作「光陰的故事」、「16個夏天」、「華燈初上」、「酸甜滋味」與「我吃了那男孩一整年的早餐」等多部經典之作，「有生之年」今年更橫掃金鐘最佳戲劇、導演、男女主角等大獎，對人性細膩洞察力和寫實描述，屢次感動觀眾，成為台灣戲劇界重要人物。

翟治平說，大師講座旨在提供學生多元學習，不僅學會講故事技術，更能深入理解故事背後情感與意義，激發更多創作靈感，壓軸講座18日下午1時30分在高科大建工校區行政大樓B1國際會議廳，並開放民眾免費參加。

金鐘編劇杜政哲多部戲劇作品膾炙人口。圖／高科大提供
金鐘編劇杜政哲多部戲劇作品膾炙人口。圖／高科大提供

華燈初上

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