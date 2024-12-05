陸客遊金門 騎電動車違規亂象頻傳

金門9月底恢復陸客自由行，近期累計有超過2萬名陸客訪金，金門街道上，常見陸客騎電動車肆意遊逛身影，衍生交通亂象，多位縣議員質詢，要求警方加強宣導取締，確保通行秩序。

縣議會昨安排金門縣警察局、消防局業務報告，議員石永城秀出一段影片，影片中有陸客騎電動機車在黑夜騎進桃園路的地下車道，石說，地下車道禁行機車及電動車，陸客可能不清楚而闖入，險象環生，即使開出罰單，行為人可能早就回大陸，罰單變呆帳，建議警局應向中央反映，權責是中央，地區很難規範。

議員王秀玉說，許多陸客遊覽金門騎電動車代步，建議入境時要給宣導單，兩岸交通規則不同，須加強宣導，才能減少違規亂象。

議員董森堡建議，租車業者應實施押金制度，觀光客租車先收押金，無違規等問題才能退回，否則警察辛苦執法，結果罰單1個月後寄出，根本罰不到行為人。

警察局長陳錦文回應，目前取締陸客交通違規，輕微者開勸導單，嚴重者還是會開單告發，且是即開即罰，截至上月底已開出70張取締單。警方針對微型電動二輪車新制上路，有安排租車業者參加宣導說明會。

另，議員蔡其雍提及「對岸偽造台灣車牌情況嚴重」，網購能查到偽造台灣車牌，廈門取貨、包郵到家只要台幣200元，要求警方加強取締偽造車牌車輛，並追查假車牌來源。警方說，金門從8月至10月底，實施「淨牌專案」共取締48件。