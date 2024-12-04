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鼓勵維護傳統建築金門投入逾10億 表彰融入現代生活

中央社／ 金門4日電

為鼓勵民眾維護傳統建築並融入現代生活，金門縣府挑選傑出案例予以表揚；縣府代理秘書長王登緯說，縣府鼓勵維護傳統建築已投入逾10億，期待更多人加入活化利用行列。

縣府今天下午舉行「金門縣維護傳統建築風貌獎助案優良成果暨活化再利用評鑑頒獎典禮」；王登緯、金門縣建設處長黃儒新、文化局長呂坤和等出席典禮祝賀，並現場觀看獲獎案例維護及活化成果影片。

王登緯表示，金門傳統建築承載了歷史記憶與建築美學，是金門寶貴文化及觀光資產，應該傳承與活化利用這些建築，縣府在民國90年就訂定「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」，透過獎助機制鼓勵金門鄉親維護自己的傳統建築，到目前為止，投入經費已超過新台幣10億元。

王登緯說，期待透過此次頒獎典禮，彰顯出傳統建築獨到意義與價值，並鼓勵更多人共同加入傳統建築風貌維護與活化利用行列。

金門縣建設處透過新聞稿表示，這是首次頒發獎項給在「活化利用年度評鑑」中獲得特優成績的個案，以肯定將傳統建築融入現代生活、以創意方式發揚傳統建築價值的營運管理人。

建設處表示，本次獲獎的傑出個案，都是由傳統建築的持有人與使用者、專業設計單位與營造工作團隊互相協調、共同努力而完成；透過這些成功案例，金門傳統建築文化與聚落風貌不但獲得保存，也更能推動地方社區活力重塑與文化觀光。

多人 建築 金門

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