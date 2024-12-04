金門傳統建築獎助案頒獎 咖啡廳與民宿獲選
金門縣府今天舉行「金門縣維護傳統建築風貌獎助案優良成果暨活化再利用評鑑頒獎典禮」，表彰過去一年在傳統建築保存與活化利用領域中表現優異的案例，並藉此推動金門文化與建築的永續發展，縣府強調，此次不僅肯定了在建築保存與創新方面的努力，也鼓勵更多人投入保護與活化傳統建築的行列。
縣府秘書長王登緯在致詞時表示，金門的傳統建築不僅是當地文化的象徵，更是承載歷史記憶與生活故事的重要資產。他強調，金門的建築風貌融合了豐富的歷史背景與獨特的地域特色，透過此次頒獎典禮，不僅表彰那些在建築保存與活化方面做出卓越貢獻的個案，也希望能喚起更多人參與這項有意義的工作，讓金門的歷史風貌在現代社會中繼續發光發熱。
在此次的頒獎典禮中，金門縣政府表揚了在「傳統建築風貌維護」領域中表現傑出的8個優秀案例，其中包括烈嶼鄉中墩5號的林水德先生與金湖鎮夏興11號的陳建成先生等。這些獲獎的建築，不僅成功保持了原有的建築風貌，更在細節處理與建築風格上融入了金門獨特的歷史文化，使得這些建築成為金門文化的重要見證與象徵。
另外，縣政府今年首次針對「活化再利用」的優良案例頒發獎項，表彰那些成功將傳統建築融入現代生活的創新案例。金城鎮莒光路的甄洋樓咖啡與金寧鄉南山39號的悠哉悠古厝民宿兩個案例，分別以其巧妙的設計與創新營運方式，將傳統建築重新賦予了現代社會的實際功能，這些成功的案例不僅體現了創意的價值，也推動了當地文化觀光的發展。
建設處表示，每一個獲獎的案例都代表了建築持有者、專業設計團隊與營運管理者之間的密切協作。這些團隊通過精心的設計與規劃，成功地將傳統建築保護與現代需求相結合，使得金門的傳統建築能夠在現代社會中繼續發揮其價值。這些成功的案例不僅保留了建築的美學價值，也為當地社區帶來了新的活力，進一步提升了金門的文化觀光與地方經濟。
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