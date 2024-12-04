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南洋僑青返鄉尋根交流團抵金 展開5天文化探索之旅
金門縣「2024年南洋僑青返鄉尋根交流團」今天上午抵達金門，展開為期5天4夜的尋根交流活動，此次活動共有來自新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等5國，9個僑社推薦的52位僑胞青年參與，金門副縣長李文良代表陳縣長熱烈歡迎這批來自南洋的僑青，李文良也期許僑青，可以選擇先祖的故鄉金門大學作為求學的選項之一。
南洋鄉僑青年返金尋根交流團，於昨日從僑居地搭機到台灣，今天上午轉松山機場搭機回金門，下午即拜會金門縣政府，受到李文良及教育處長孫麗琪、社會處副處長王茲繐等人的歡迎。
李文良表示，早年金門經濟困難時期，旅居南洋的金門鄉親通過努力打拼，為家鄉提供了重要支持，他強調「人不親土親」的情感，也提到金門與旅居南洋的鄉親之間，長久以來保持著血濃於水的深厚連結。如今的金門已經發展成為全台社會福利最好的縣市之一，他特別鼓勵僑青考慮將金門作為未來的求學及發展地點，並推薦金門大學作為他們的升學選擇。
此次交流活動由黃歆堯與許雯頡帶隊，縣府精心規劃了金門多處重要文化與歷史景點的參訪行程，包括宗祠巡禮、戰地文化探索及傳統聚落體驗等，旨在讓僑青深入了解家鄉的文化歷史與當地特色。除了參訪行程，僑青們也有機會拜會金門縣議會，並與在地青年互動交流，為金門與海外僑胞子弟之間搭建更緊密的情感橋樑。
活動將持續至12月8日，僑青們將在金門結束行程後返回台灣，並於12月9日返回各自的僑居地。教育處表示，希望透過這次活動，增強僑青對故鄉的認同感與歸屬感，進一步推廣金門的文化與藝術特色，讓世界更深入地認識金門，並鼓勵海內外金門人共同為家鄉的永續發展貢獻力量。
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