陳玉珍率立院財委會赴金考察 聚焦小三通與產業發展

立法院財政委員會由召集委員陳玉珍率領，今天抵達金門，展開為期兩天的考察行程。此行成員包括行政院、財政部、交通部等多個中央部會高層，是立法院歷來最大規模的金門考察團。陳玉珍表示，此次考察希望讓中央財金部會高層深入了解金門發展困境，進一步凝聚共識，為金門爭取更多建設資源與政策支持。

財委會一行首先到水頭碼頭，聽取關務署、國產署、國稅局、移民署、防檢署等中央駐金單位的簡報，了解各單位業務運作及人力配置情況。陳玉珍逐一盤點人力資源，強調「旅客增多、服務不能降低」，要求相關單位務必補足人力，確保小三通服務品質不受影響。

隨後，財委會一行也視察了新建水頭港旅客服務中心工程進度。陳玉珍指出，隨著小三通逐步恢復，金廈航線旅客人數不斷增加，各單位需迅速調整人力與設施，以應對旅客需求。

針對小三通航班不足問題，她透露，上週已在立法院與陸委會、交通部航港局等單位召開協調會，認為目前金廈航線每日20航次明顯不足，應加速恢復疫前每日36航次的水平，解決「一位難求」的問題，以促進金門觀光與經濟復甦。

陳玉珍表示，水頭港大型旅客服務中心是金門小三通最重要的客運進出門戶，也是金門港埠計畫重要建設之一，大家都期盼能早日建設完成，以迎接愈來愈多來到金門觀光的陸客。有關查驗通關所需增加的人力及器材，期盼財政部能夠大力支持，提供觀光往來旅客快速便捷的通關服務。

下午，考察團登上海巡署船艦，巡視北面海域，實地了解馬山港及料羅港建設情況。據了解，馬山港定位為輔助水頭港的小三通客運港，並計劃發展為藍色公路的樞紐港口。交通部航港局副局長劉志鴻指出，馬山港將以每年100萬人次旅運為規劃目標，總建設經費預估24億元，現正進行環評作業，預計明年動工。

料羅港則是金門的貨運樞紐，隨著貨運量增加，北碼頭圍堤造地工程將新增17公頃土地，未來可作為物流倉儲中心，進一步鞏固金門在小三通貨運中的地位。