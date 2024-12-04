陸客金門遊騎電動車頻傳交通亂象 議員要求加強取締

金門自9月底恢復陸客自由行後，迎來了大量的陸客。據統計，已有超過 2 萬名陸客上門，金門的街道上，常常能看到陸客騎著電動車肆意遊逛的身影，造成不少交通亂象，多位金門縣議員今天上午在議會就提出質詢，要求警方在加強宣導之餘，也要加強取締，以免影響在地居民的交通安全。

金門縣議會今天進行金門縣警察局、消防局業務報告，議員石永城特別秀出一段影片，影片中有陸客騎電動機車在黑夜騎進桃園路的地下車道，石永城質詢警局，地下車道是禁行機車跟電動車的，陸客不知道就直接其下去，實在是險象環生，應該要加強跟車行宣導，不然罰單開下去，他們早就回大陸，罰單會變呆帳，他也建議警局應該要將球丟給中央，不然現在權責是中央，地區很難規範。

議員王秀玉則說，現在陸客遊金越來越多，他們都騎電動車，造成很多亂象，建議入境時應該就要給陸客宣導單，因兩岸交通規則不同，要加強宣導才是，她也要求警方「以宣導，取代開罰」，希望陸客來旅遊可以開心平安回去。還有觀光客幾乎都用導航，要求警局與觀光處研究一下，為陸客規劃一個電動車導航路線，有些機車禁行的路段，就可以提醒，讓違規減少。

議員蔡其雍則說，陸客常有違反交通規則的情況，影響到金門的交通秩序，他認為，「該取締就要取締」，建請警方協同金門監理站要求電動自行車租賃業者加強對租客的法規宣導，並全面稽查業者是否依新規定懸掛車牌及投保強制險，以保障鄉親及旅客的交通安全和權益。

議員董森堡建議，租車業者應該實施押金制度，如果觀光客租車先收一筆押金，如果一切正常再退回，這樣若有交通違規就可以扣押金，不致成為呆帳，否則員警辛苦去執法，結果罰單一個月後才收到，監理單位無法罰到錢。

金門縣警察局長陳錦文回應，目前取締陸客交通違規，輕微的開勸導單，重大的還是會開單告發，且是採即開即罰，截至上月底已開出70張取締單，會針對議員反映的問題加強取締。警方針對微型電動二輪車新制上路，已經邀請租車業者開了多次宣導說明會，電動車新制也有水頭碼頭播放影片宣導。