高雄小港機場受限6大劣勢 議員建議發展新國際機場

高雄小港國際機場受限宵禁、側風、單一跑道、地形、空域、腹地等因素，已不敷南台灣未來需求。高雄市議員黃文益說，日前交通部規劃小港機場將投入880億元蓋新航廈，若但市府評估在南星計畫區建設全方位的新國際大機場，「預算是否產生排擠？」市府應及早規劃。

高雄市長陳其邁說，南星計畫是中央非常關注的議題，若要實行計畫，需重新檢視工程技術、未來客貨運需求等因素，加上要確立國際機場能夠24小時營運，前端工程、旅客貨運服務如何銜接等層面都須進行評估考量；對於小港機場舊航廈的活化運用，也參酌其他國際機場經驗，將舊航廈轉換成展覽中心、行政中心或商業中心皆有其可行性。

黃文益表示，高雄小港機場是在日據時期建造的軍用機場，多年來數次擴建整修，仍有其局限性，主要因單一跑道影響飛航能量、鄰近人口密集區導致宵禁無法24小時營運，附近大坪頂地形也影響飛機爬升梯度等。

黃文益指出，相對國外機場面積都在1千公頃以上，小港機場僅269公頃，加上台灣半導體產業逐漸往南移轉，未來空運需求激增，高雄如果有新機場，可分擔桃園機場運輸壓力。

黃文益說，日前交通部規劃小港機場將投入880億元蓋新航廈，但小港機場受限本身的條件限制，即使再投入大量成本，仍不合乎高雄未來發展需求，若是高雄需要一個新國際大機場，「預算是否產生排擠？」

陳其邁說，機場興建除考量腹地、起降功能，也需考量周遭服務與轉機服務，以及足夠貨源、客源等，在客觀條件與技術可行性條件下進行綜合考量，以南星計畫進行填海造陸具有可行性。