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高雄大同醫院轉換營權 遭爆「門診大減」...陳其邁說話了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄大同醫院日前爆發經營權糾紛，明年1月確定由長庚醫院接手經營，市議員湯詠瑜發現疑因人力不足，醫院1月門診數、急診病床、手術病床均減少。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄大同醫院日前爆發經營權糾紛，明年1月確定由長庚醫院接手經營，市議員湯詠瑜發現疑因人力不足，醫院1月門診數、急診病床、手術病床均減少。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄大同醫院日前爆發經營權糾紛，明年1月確定由長庚醫院接手經營，市議員湯詠瑜發現疑因人力不足，質疑醫院1月門診數、急診病床、手術病床均減少，每周門診少了344節，45科減至30科，夜間、假日診都不見：市長陳其邁解釋，急診維持床數，急診醫師留任，長庚會依合約規定設立門診，強調急迫科別會無縫接軌。

大同醫院委託高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約，改由高雄長庚醫院承接並承諾服務將比照醫學中心；但日前有疑似醫院員工在網路上抱怨，許多醫護同仁被迫停止休假，用「抽籤制」支援大同，明年初更有超過300名支援人力，大同人力不足問題疑似也反映在門診、床位數上。

湯詠瑜比照大同醫院12月和明年1月的網路門診數，並綜合外界說法認為，大同醫院急診病床數將從40床減到10床、手術室9床減到2床、每周門診更少了344節，原本45個科別降至30科，﻿﻿原本設有夜間、假日診也已不見，「原本設有青少年專屬門診、登革熱特診、成癮戒菸，精神諮商等都不見？」

陳其邁回應，大同醫院1月的門診、急診床數數目不變，手術室原為8床也不會更動，8名急診醫師也都留任，長庚需依照合約，第1年門診數23科、第2年38科、第3年45科，科別也有明文規定，民眾急重症、慢性病門診數不會變，「目前大同醫院12月醫療量能已降載一半，長庚體系會依照合約滿足民眾就醫需求」。

陳其邁解釋，大同醫院原先的青少年專屬門診、登革熱特診、成癮戒菸等都屬於「專案管理」，特殊情形會視情況加開特診，有需要就會開設，現階段需要追蹤的病患會跟著高醫醫師轉換醫院，強調急迫需要科別都會無縫接軌，滿足市民需求也與持續和醫護協商。

衛生局澄清，大同醫院目前已開放預約明年門診，將機動增加調整，現取消醫學美容診次，專注醫療專科，個案管理或「季節性」門診則依需求或公衛政策隨時啟動；大同為區域教學醫院，規模是急性一般病床336床、加護病床45床、急診觀察床40床、手術恢復床8床、血液透析床57床、負壓隔離病床10床。

衛生局強調，長庚法人依法定設置標準，會調度醫事人力到位，以確保無縫接軌，為照顧弱勢民眾70歲以上長者，提供就醫免收門診、急診掛號費，低收入戶和身心障礙者為免掛號費及部分負擔；大同醫院現仍處「交接階段」，在雙方共識之下依據實際狀況調整銜接，衛生局會依約嚴格督導、落實履約點交。

市長陳其邁解釋，急診維持床數，急診醫師留任，長庚會依合約規定設立門診，強調急迫科別會無縫接軌。圖／翻攝自高雄市議會直播
市長陳其邁解釋，急診維持床數，急診醫師留任，長庚會依合約規定設立門診，強調急迫科別會無縫接軌。圖／翻攝自高雄市議會直播

手術 衛生局 長庚

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